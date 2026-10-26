Харьков снова под ударом, есть погибшие: что известно

После 18:00 26 октября Новобаварский район Харькова оказался под ударом. Есть погибшие и пострадавшие. Возник пожар. Повреждены жилые дома и детсад.

Дополнено в 21:23. В ГСЧС в Харьковской области сообщили, что российские войска нанесли удары реактивными системами залпового огня по Новобаварскому району Харькова.

Дополнено в 21:02. Начальник ХОВА Олег Синегубов опубликовал фото последствий ракетного удара по Новобаварскому району. По его словам, в результате обстрела два человека погибли. Пострадали четыре человека: 61-летний и 77-летний мужчина, 60-летняя женщина и 17-летняя девушка.Повреждены 10 гаражей, 4 частных домовладения, 4 многоквартирных дома, здание ясли-сада. Ликвидирован пожар двух автомобилей и нежилого здания.

Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается.

Дополнено в 19.02. В результате ударов по Новобаварскому району уже двое погибших, четверо раненых. Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили, сообщил Терехов.

Дополнено в 18:52. По предварительной информации, в результате обстрела погиб один человек и ранена 17-летняя девушка. Еще одному человеку понадобилась помощь врачей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. Вспыхнули автомобили и повреждены 10 гаражей.

Дополнено в 18:35. В результате удара по Новобаварскому району по предварительной информации есть погибшие и пострадавшие, уточнил Терехов.

Дополнено в 18:26. Как сообщил Игорь Терехов, на данный момент известно об одном пострадавшем. Также на другой локации – сильный пожар.

Последствия уточняются.

Напомним, вечером в субботу, 24 октября, россияне уничтожили последний эпицентр в Харькове. После серии ударов реактивными дронами в гипермаркете возник масштабный пожар. Мэр Игорь Терехов отметил: огонь мгновенно охватил все торговые залы и склады. Атака на гипермаркет продолжалась и тогда, когда на месте уже работали пожарные. Прессслужба ГСЧС Харьковщины сообщила: из-за повторных ударов пострадали двое спасателей, уничтожена пожарная автоцистерна. Еще один пожарный пострадал во время тушения пожара. Посетители и персонал торгового центра в момент атаки были в укрытии. Всего за прошлую неделю город пережил 36 «прилетов». Из-за них погибли три человека.