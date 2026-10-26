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Зоопарк в Харькове меняет режим работы с 27 октября

Общество 14:18   26.10.2026
Виктория Яковенко
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Зоопарк в Харькове меняет режим работы с 27 октября Фото: Елена Нагорная

С завтрашнего дня, 27 октября, Харьковский зоопарк меняет режим работы в связи с переходом на зимнее время.

«Ждем вас со вторника по воскресенье с 9:00 до 16:00 на вход. Гулять по зоосаду можно до 17:00», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Там также напомнили, что в понедельник зоопарк выходной.

Напомним, Харьковский зоопарк из-за задержки платежей Государственным казначейством почти полторы недели работал на генераторах, рассказывал городской голова Игорь Терехов. Мэр подчеркнул, что такая ситуация перед началом отопительного сезона и на стадии формирования госбюджета на 2027 год является тревожным сигналом.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 26 октября 2026 в 14:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С завтрашнего дня, 27 октября, Харьковский зоопарк меняет режим работы в связи с переходом на зимнее время.".