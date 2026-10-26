Зоопарк в Харькове меняет режим работы с 27 октября

С завтрашнего дня, 27 октября, Харьковский зоопарк меняет режим работы в связи с переходом на зимнее время.

«Ждем вас со вторника по воскресенье с 9:00 до 16:00 на вход. Гулять по зоосаду можно до 17:00», — рассказали в пресс-службе зоопарка.

Там также напомнили, что в понедельник зоопарк выходной.

Напомним, Харьковский зоопарк из-за задержки платежей Государственным казначейством почти полторы недели работал на генераторах, рассказывал городской голова Игорь Терехов. Мэр подчеркнул, что такая ситуация перед началом отопительного сезона и на стадии формирования госбюджета на 2027 год является тревожным сигналом.