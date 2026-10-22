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«Пингвины бы погибли» — Терехов о том, как зоопарк Харькова остался без света

Общество 18:35   22.10.2026
Елена Нагорная
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«Пингвины бы погибли» — Терехов о том, как зоопарк Харькова остался без света

Харьковский зоопарк из-за задержки платежей Государственным казначейством почти полторы недели работал на генераторах, рассказал городской голова Игорь Терехов.

«Я же никому не говорю, что зоопарк у нас работал практически полторы недели на дизель-генераторах. А почему? Потому что не пропустило Казначейство. А если бы не работал, то у нас бы пингвины погибли. Мы тоже несем на себе риски, о которых не говорим. Это риски, которые мы как муниципалитет, как власть понимаем», — отметил Терехов в ходе межрегионального круглого стола «Доступность медицинских и фармацевтических услуг для людей на прифронтовых территориях».

Мэр подчеркнул, что такая ситуация перед началом отопительного сезона и на стадии формирования госбюджета на 2027 год является тревожным сигналом.

«Сейчас кампания идет, фактически это уже стадия формирования бюджета 2027 года. Сейчас не будет бюджета, не заложатся определенные средства, все — точка. Потом мы будем получать письмо от кого-то, представителя правительства или премьер-министра: “Эти средства не предусмотрены бюджетом Украины”. А дальше что?… И мы видели сейчас, две недели последние, с Казначейством. Для нас это огромный знак. Последний звоночек всем. А сейчас еще зима, отопительный сезон, еще войти в него нужно. И это огромная проблема», — подчеркнул мэр.

15 октября в мэрии Харькова сообщали журналистам, что коммунальная организация «Харьковский зоологический парк» с 9 октября перешла на резервное электроснабжение. Поставщик обесточил объект из-за задержки проведения платежей Казначейством. В мэрии заверили, что для оплаты электроэнергии город обеспечил 1,6 миллиона гривен и со своей стороны выполнил все необходимые процедуры.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 22 октября 2026 в 18:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский зоопарк из-за задержки платежей Государственным казначейством почти полторы недели работал на генераторах, рассказал городской голова Игорь Терехов.".