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«Пінгвіни б загинули» – Терехов про те, як зоопарк Харкова лишився без світла

Оригінально 18:35   22.10.2026
Олена Нагорна
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«Пінгвіни б загинули» – Терехов про те, як зоопарк Харкова лишився без світла

Харківський зоопарк через затримку платежів Державним казначейством майже півтора тижня працював на генераторах, розповів міський голова Ігор Терехов.

«Я ж нікому не кажу, що зоопарк у нас працював практично півтора тижня на дизель-генераторах. А чому? Тому що не пропустило Казначейство. А якби не працював, то в нас би пінгвіни загинули. Ми теж несемо на собі ризики, про які не кажемо. Це ризики, які ми як муніципалітет, як влада розуміємо», — зазначив Терехов під час міжрегіонального круглого столу «Доступність медичних та фармацевтичних послуг для людей на прифронтових територіях».

Мер наголосив, що така ситуація перед початком опалювального сезону та на стадії формування держбюджету на 2027 рік є тривожним сигналом.

«Зараз кампанія йде, фактично це вже стадія формування бюджету на 2027 рік. Зараз не буде бюджету, не закладуться певні кошти, все — крапка. Потім ми будемо отримувати листа від когось, представника уряду чи прем’єр-міністра: “Ці кошти не передбачені бюджетом України”. А далі що?… І ми бачили зараз, два тижні останні, з Казначейством. Для нас це величезний знак. Останній дзвіночок всім. А зараз ще зима, опалюваний сезон, ще увійти в нього потрібно. І це величезна проблема» — підкреслив мер.

15 жовтня у мерії Харкова повідомляли журналістам, що комунальна організація “Харківський зоологічний парк” з 9 жовтня перейшла на резервне електропостачання. Постачальник знеструмив об’єкт через затримку проведення платежів Казначейством. У мерії запевнили, що для оплати електроенергії місто забезпечило 1,6 мільйона гривень і зі свого боку виконало всі необхідні процедури.

Читайте також: Терехов відповів, яким буде бюджет Харкова на 2027 рік (відео)

Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2026 в 18:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський зоопарк через затримку платежів Державним казначейством майже півтора тижня працював на генераторах, розповів міський голова Ігор Терехов.".