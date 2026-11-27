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Друга SIM і віртуальний рахунок: 6 правил захисту банківської картки від афер

Якщо вам цікава новина: «Друга SIM і віртуальний рахунок: 6 правил захисту банківської картки від афер», то перегляньте більше у розділі Інтерв'ю на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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• Дата публікації матеріалу: 27 Листопада 2026 в 19:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як захистити банківську картку від шахраїв, МГ «Об’єктив» розповіли у департаменті кіберполіції Нацполіції України.".