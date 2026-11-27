Друга SIM і віртуальний рахунок: 6 правил захисту банківської картки від афер
Як захистити банківську картку від шахраїв, МГ «Об’єктив» розповіли у департаменті кіберполіції Нацполіції України.
Важко уявити життя без онлайн-платежів, адже сьогодні цифровізовані не лише інтернет-крамниці, а й сервіси для купівлі квитків і оплата за комуналку. Водночас під загрозою перебувають не лише покупці, а й ті, хто приватним чином продають товари на онлайн-майданчиках на кшталт «OLX» або «Shafa».
Проєкт «Кібер Брама» наводить реальну історію, яка трапилася під час продажу смартфона:
«Купив собі новий телефон, попередній виставив на продаж на одній із дошок оголошень. Мені телефонує покупець, просить реквізити для оплати та каже що зробить повну оплату наперед що б уникнути комісії накладеного платежу при доставці Новою поштою. Одразу ж мені телефонує невідомий номер, представляється працівником банку і намагається вивідати у мене платіжну інформацію по моїй картці під приводом зарахування мені коштів від юридичної особи. Після чого з моєї картки списалися всі кошти»
«Об’єктив» за допомогою експертів департаменту кіберполіції зібрав 6 правил, які допоможуть захистити вашу банківську картку від стороннього втручання.
- Основне правило захисту банківської картки від шахраїв – нікому не повідомляти конфіденційні дані банківської картки: PIN-код, CVV/CVC-код і термін дії картки.
- Не можна повідомляти нікому паролі від інтернет-банкінгу та одноразові коди підтвердження операцій. Навіть якщо співрозмовник представляється працівником банку, слід пам’ятати, що справжні працівники банків ніколи не телефонують клієнтам, ніколи не запитують інформацію для підтвердження особи чи захисту рахунку.
- Для додаткової безпеки рекомендують встановити ліміти на перекази та інтернет-оплати, увімкнути SMS- або push-сповіщення про всі операції.
- Відокремте мобільний номер для спілкування і фінансовий номер вашої банківської картки. Щоб створити дійсно захищений фінансовий номер, активуйте Sim-картку будь-якого оператора, вставте її у телефон, який просто лежатиме у вас вдома в авіарежимі або вимкненим, але яким ви не будете користуватися для дзвінків і месенджерів. І «прив’яжіть» цей номер до вашої банківської картки – онлайн або у відділенні банку. Навіть якщо ваш смартфон викрадуть, на ньому все одно не зможуть зламати онлайн-банкінг, адже він зареєстрований на інший номер.
- Також фахівці для покупок в інтернеті радять використовувати окрему віртуальну картку з невеликою сумою коштів.
- Не варто зберігати реквізити картки на невідомих сайтах або передавати їх стороннім особам.
Як раніше повідомляла МГ «Об’єктив», у шість разів збільшилась кількість зареєстрованих кіберзлочинів на Харківщині за останні 5 років. Щоб відрізнити шахрайський сайт від справжнього, потрібно уважно перевіряти адресу вебсайту та його дизайн. Згідно зі статистикою, кількість шахрайств у 2025 та 2026 роках зменшилася порівняно з 2021 роком, але останнім часом аферисти дзвонять навіть від імені Кіберполіції.