Речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в етері нацмарафону повідомив деталі унікальної військової операції на Харківщині – “Ведмежий капкан”. Зокрема, поділився, який план мали окупанти та як вони “відкрили власні карти”, і цим скористалися українські воїни.

“Що там було від початку? У росіян був великий задум з’єднати Великобурлуцький напрямок з Південно-Слобожанським, пройти так, що взяти українські сили в кільце, притиснути їх з одного боку до російського кордону, а з іншого боку – просто оточити їх, ось таким довгим висуванням з одного боку від Південно-Слобожанського напрямку на схід, а від Великобурлуцького на захід. І там з’єднатися посередині, оточивши українські сили. Вони це називали “операция Медвежий угол”. І проблема, як завжди у росіян була в тому, що вони доповіли про її виконання тоді, коли навіть і близько не були до нього близькі, навіть теоретично”, – зазначив Трегубов.

Натомість, продовжує речник, СОУ перерізали російський виступ на Великобурлуцькому напрямку в найвужчому місці.

“Той виступ, який вони (окупанти – ред.) намагалися намалювати з заходу від Великобурлуцького напрямку, ось ту “кишку”, умовно, яку вони тягнули від Артільного і до наступних населених пунктів на захід, просто обрубали. Вузька ділянка – це була якраз середина цієї “кишки”, бо там ближче до російського кордону були війська. На передку були війська, а ось середина провисла і цю середину просто обрубали. В результаті в оточенні опинилися якраз передові російські сили, які намагалися там йти у бік Вільхуватки. Тому є таке військове правило – намагаєшся когось оточити, дивись, щоб не оточили тебе”, – зазначив Трегубов.

Він підкреслює, насправді, росіяни мали хороший задум. Але він провалився через їхню ж брехню.

“Вони цей задум презентували власному командуванню, але коли вони не вклалися у терміни, щоб не постраждати від власного командування, вони почали брехати, публічно брехати, що це вже зроблено і українські війська вже оточені. Їхній план вже був на поверхні, вже не треба було навіть роботи розвідки, вони вже самі вийшли з цим планом і сказали, що він вже виконаний. Очевидно, що в таких умовах, коли цей план вже ліг на стіл, і вони відкрили всі свої карти, ну тут гріх було не скористатись. Тому ось яскравий приклад патогенної ситуації в російській армії, коли вони женуться за позитивними доповідями для власного керівництва, але при цьому просто здають власні плани, коли не встигають їх виконувати”, – підсумував речник УОС.

Нагадаємо, операцію «Ведмежий капкан» провели Сили оборони на Харківщині. Російські війська хотіли оточити українські підрозділи під Великим Бурлуком та окупувати селище. Натомість “звільнили” від себе майже 200 квадратних кілометрів. Операцію провели бійці 475 окремого штурмового полку CODE 9.2 під командуванням Групи об’єднаних сил. У рамках операції було звільнено 14 населених пунктів, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.