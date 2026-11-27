Харківська облпрокуратура встановила, що 27 листопада близько 07:45 ворог випустив по Шевченківському району FPV-дрон.

“Російські військові атакували FPV-дроном, керованим за допомогою оптоволоконного каналу зв’язку, автозаправну станцію в Шевченківському районі Харкова”, – встановили правоохоронці.

Постраждали троє людей – це 72-річний чоловік, який працює оператором АЗС, 36-річний чоловік та 52-річна жінка. Усі вони зазнали гострої реакції на стрес, уточнили у прокуратурі.

Нагадаємо, 27 листопада росіяни обстрілювали Харків. Перший вибух уранці в Харкові пролунав близько 07:40. Міський голова Ігор Терехов уточнив: удар прийшовся по Шевченківському району. Росіяни обстріляли автозаправку. Постраждали троє людей, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов. Незабаром Терехов повідомив про ще один удар по місту. Цього разу прилетіло по Київському району. Інформація про постраждалих не надходила, уточнив Синєгубов.