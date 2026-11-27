У ГУ ДСНС України в Харківській області повідомили, що внаслідок комбінованого обстрілу Ізюма вночі 27 листопада постраждали шестеро людей, також загинула жінка. Вирували пожежі, зруйнована цивільна інфраструктура.

У повідомленні зазначили: окупанти били по місту із РСЗВ також запускали безпілотники.

“Унаслідок влучань виникли три осередки пожеж. Горіли багатоквартирний житловий будинок, гараж, господарча споруда та автомобілі. Загальна площа пожеж склала 560 квадратних метрів. Також пошкоджені інші багатоквартирні, приватні будинки та авто”, – додали у ДСНС.

Під час ліквідації пожежі у багатоповерхівці рятувальники виявили тіло загиблої жінки.

МГ “Об’єктив” раніше повідомляла, що цілу ніч РФ била по Ізюму РСЗВ та безпілотниками. Через «прильоти» пошкоджені близько 20 приватних та багатоповерхових будинків, а також авто. У пресслужбі Ізюмської МВА уточнили: на місці одного із “прильотів” виявили тіло загиблої жінки. У п’ятьох жінок та одного чоловіка внаслідок вказаних ударів діагностували гостру реакцію на стрес, додали в облпрокуратурі.