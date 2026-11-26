Вдень 26 листопада Харків атакували реактивні «шахеди» та ракети, внаслідок «прильотів» загинула жінка, вісім людей постраждали, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

У Київському та Салтівському районах зафіксували влучання по житловому сектору. Внаслідок ударів виникли пожежі та руйнування у приватних будинках.

“Під час ліквідації однієї з пожеж рятувальники виявили тіло загиблої жінки. Також з-під завалів вдалося врятувати чоловіка, якого бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала”, – розповіли рятувальники.

Ще одне влучання зафіксували на території одного з харківських закладів вищої освіти у Київському районі. Там виникла пожежа в будівлі навчального корпусу.

Також влучання було у Слобідському районі. Пожеж і постраждалих немає.

“Два осередки пожеж ліквідовані. Ще тривають роботи у Київському районі міста”, – додали у ДСНС.

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Міністр освіти та науки України Андрій Бутенко опублікував наслідки “прильоту”по ХАІ. Удар, за його словами, припав на музей університету на третьому поверсі. Пожежа виникла на двох поверхах.

“Постраждали четверо працівників ХАІ. Усіх доправили до лікарні. Загиблих в університеті немає”, – уточнив Бутенко.

Нагадаємо, вибухи у Харкові почали лунати близько 11:20. У Київському районі під атакою опинився виш, у приватному будинку почалася пожежа, загинула жінка. У Салтівському районі через удар спалахнув будинок. Також Слобідський район атакувала “бандероль”. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про влучання по ХАІ та енергооб’єкту.