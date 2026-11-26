Днем 26 ноября Харьков атаковали реактивные «Шахеды» и ракеты, в результате «прилетов» погибла женщина, восемь человек пострадали, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В Киевском и Салтовском районах зафиксировали попадания по жилому сектору. В результате ударов возникли пожары и разрушения в частных домах.

«При ликвидации одного из пожаров спасатели обнаружили тело погибшей женщины. Также из-под завалов удалось спасти мужчину, которого бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала», — рассказали спасатели.

Еще одно попадание зафиксировали на территории одного из харьковских учреждений высшего образования в Киевском районе. Там возник пожар в здании учебного корпуса.

Также попадание было в Слободском районе. Пожара и пострадавших нет.

«Два очага пожаров ликвидированы. Еще продолжаются работы в Киевском районе города», — добавили в ГСЧС.

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Министр образования и науки Украины Андрей Бутенко опубликовал последствия «прилета» по ХАИ. Удар, по его словам, пришелся на музей университета на третьем этаже. Пожар возник на двух этажах.

«Пострадали четыре работника ХАИ. Всех доставили в больницу. Погибших в университете нет», — уточнил Бутенко.

Напомним, взрывы в Харькове начали раздаваться около 11:20. В Киевском районе под атакой оказался вуз, в частном доме начался пожар, погибла женщина. В Салтовском районе из-за удара вспыхнул дом. Также Слободской район атаковала «Бандероль». Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о попадании по ХАИ и энергообъекту.