Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях утренних и дневных ударов по Харькову 26 ноября.

Дополнено в 14:32. До 8 выросло количество пострадавших от атаки врага на Харьков, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Четыре человека госпитализировали. Ранения получили три женщины — 53, 69 и 74 лет, двое 75-летних мужчин и 51-летний мужчина. Также получили острую реакцию на стресс 18-летняя девушка и 61-летняя женщина», — отметил Синегубов.

Дополнено в 14:26. Фото последствий удара по «Локомотиву» в Харькове опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов. Он подчеркнул, что этот комплекс много лет был тренировочной базой для многих выдающихся украинских спортсменов, представлявших Харьковщину и Украину на международном уровне.

«В результате вражеского удара повреждены фасады. По предварительной оценке, конструктивные элементы самого здания не получили повреждений», — уточнил начальник ХОВА.

13:57. Он отметил, что в результате попадания БпЛА в 16-этажку погибли супруги, еще одна женщина погибла из-за «прилета» в частный дом. По меньшей мере, семь человек пострадали.

Один из поврежденных объектов – спортивный комплекс «Локомотив». Из-за попадания очень пострадал фасад здания, вероятно, его придется полностью заменить, рассказал начальник ХОВА.

«Для нас это не чужое здание, хотя и собственность «Укрзалізниці», однако мы занимались этим спорткомплексом. Более того, у нас идут переговоры с профильным министерством по передаче этого спорткомплекса к общей собственности громад и территорий Харьковской области, в Харьковский областной совет. Сейчас основное занятие – это консервация, для того чтобы спорткомплекс дальше функционировал, хотя бы в таком ограниченном виде, и не разрушался дальше”, — отметил Синегубов.

Сейчас на месте работают работники ГСЧС, чтобы ликвидировать все последствия и устранить аварийность. Планы восстановления будут разрабатывать уже после войны, уточнил начальник ХОВА.

Он также добавил, что СОУ ликвидировали несколько реактивных «Шахедов». Однако угроза повторных ударов сохраняется. Поэтому просит жителей по возможности находиться в укрытиях.

Видео: Олег Синегубов

Напомним, взрывы в Харькове прозвучали 26 ноября около 05:15. Мэр Игорь Терехов проинформировал: российский дрон ударил по многоэтажке в Новобаварском районе. После чего «прилет» зафиксировали также в Холодногорском. В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области уточнили: в Новобаварском районе «прилетело» по 16-этажному дому. На 15-ом этаже начался пожар. Во время его ликвидации спасатели обнаружили тела двух людей. В облпрокуратуре добавили: в Холодногорском районе из-за обстрела повреждены АЗС, здание спортивного комплекса.

Также взрывы в Харькове начали раздаваться около 11:20. В Киевском районе под атакой оказался вуз, в частном доме начался пожар, погибла женщина. В Салтовском районе из-за удара вспыхнул дом. Также Слободской район атаковала «Бандероль».