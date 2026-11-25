Состоялось итоговое заседание Конгресса местных и региональных властей. Что обсуждали, поделился начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, обсудили главные задачи на ближайшее время: обеспечение финансовой устойчивости Украины, защиту людей и критической инфраструктуры.

«Одно из ключевых направлений – работа с европейскими партнерами над привлечением необходимого финансирования для Украины на следующий год. Общая потребность составляет не менее 115 млрд евро. Также обсудили европейскую интеграцию Украины и развитие конструктивных отношений с соседними государствами как важную составляющую нашей общей европейской перспективы. Обеспечиваем готовность максимально оперативно реагировать на последствия российских атак. Благодаря поддержке государства сформированы необходимые запасы оборудования, есть пакеты помощи от международных партнеров. Координируем работу с правительством, громадами и профильными предприятиями», — сообщил Синегубов.

Видео: Олег Синегубов

В рамках конгресса президент вручил государственные награды главам громад и руководителям военных администраций Харьковщины.

Орденом «За заслуги» ІІ степени наградили Близнюковского поселкового главу Лозовского района Геннадия Короля, Орденом «За заслуги» ІІІ степени – начальника Чугуевского РВА Сергея Лободенко и начальника Купянского РВА Андрея Канашевича, Орденом княгини Ольги I степени – начальницу Чугуевской ГВА Галину Минаеву.

Также награду получил и Синегубов. В ХОВА рассказали, что Зеленский вручил ему орден Богдана Хмельницкого II степени.