Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: КАБы и дроны летели ночью на Харьковщину; три штурма РФ отбили украинские защитники.

09:01

Где сохраняется большая интенсивность врага в регионе, сообщил Генштаб

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали три раза около Малой Волчьей и Охримовки. На Купянском – штурмов врага на зафиксировано.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения. Вчера авиация противника нанесла 72 авиационных удара, в том числе сбросила 211 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 1863 дрона-камикадзе и совершили 1520 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск», – добавили в Генштабе.

07:25

Чем россияне били ночью по Харькову и области

Ровно в полночь возникла угроза пусков ракет Х-59.

В 01:09 Воздушные силы ВСУ сообщали о КАБах в сторону Харьковщины. Вскоре на регион полетела большая группа БпЛА – она двигалась в сторону Златополя, а также Лозовой.

В 02:17 возникла угроза применения авиабомб для прифронтовых областей на востоке Украины. Также беспилотники взяли курс на Харьков.

После чего в течение утра фиксировали новые группы беспилотников. Они летели также в сторону Харькова.