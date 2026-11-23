На пятый год полномасштабной войны гул генераторов во время блэкаутов стал привычным фоном для Харькова. Казалось бы, горожане знают об этих приборах все, однако важные вопросы остаются: как безопасно пользоваться установкой, чтобы не наделать беды, и как массовые выхлопы влияют на воздух и окружающую среду. МГ «Объектив» разбиралась с помощью экспертов НТУ «ХПИ».

Какие бывают генераторы

«Бывают не только бензиновые и дизельные, но и газовые установки», — рассказывает доцент кафедры двигателей и гибридных энергоустановок НТУ «ХПИ» Сергей Билык.

Но каким бы ни было топливо, бюджетные модели имеют общую проблему, констатирует специалист: «Обычно их не ремонтируют, то есть ремонтопригодность на нуле. Когда такая генераторная установка отработала свой ресурс, дешевле купить новую, чем отремонтировать, потому что все одноразовое».

Чтобы прибор не сгорел в первый же сезон, эксперт советует не брать его впритык по мощности.

«Генераторы на 3,5 кВт для обычного частного хозяйства работают на грани. А вот 5 кВт — достаточно, чтобы комфортно чувствовать себя в любом обычном частном доме», — отмечает Билык.

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Впрочем, этот показатель усредненный, поэтому перед покупкой необходим индивидуальный расчет.

«Нужно посчитать чайники, холодильники — все электрические приборы, которые необходимы для жизни в критические моменты. Сложить их мощность и понять, какой именно генератор нужен. Если выбрать более дешевый вариант, который будет работать на пределе своих возможностей, срок его службы резко снизится», — подчеркивает доцент ХПИ.

Еще одно золотое правило — покупать генератор летом.

«Сейчас вообще сложно найти. Как только начинается блэкаут, стоимость сразу непропорционально растет, приборы исчезают, их мгновенно раскупают и создается ажиотаж», — добавляет Билык.

Правила безопасности

«Главное требование к генераторам, согласно техническим нормам, — это расстояние в 6 метров от помещения, где находятся люди», — подчеркивает профессор кафедры передачи электрической энергии НТУ «ХПИ» Дмитрий Данильченко.

Угарный газ называют невидимым убийцей. Его выделяют все типы генераторов, и пренебрежение правилами безопасности нередко оборачивается трагедиями.

«Недавно в новостях сообщали, что в частном доме задохнулась целая семья. Люди спустились в укрытие в подвал, а на улице рядом работал генератор. Скорее всего, не была соблюдена норма по расстоянию до жилых помещений», — замечает Данильченко.

По той же причине строго запрещено включать генераторы на балконах многоэтажек — даже на открытых и даже с выводом выхлопной трубы на улицу.

«Есть соседи, которые могут открыть окно для проветривания, есть ваше собственное жилье. Провода от генератора вы, скорее всего, будете заводить через балконную дверь или окно, что не позволит их плотно закрыть. Соответственно, угарный газ будет попадать и в вашу квартиру, и в соседние. То есть вы подвергаете опасности всех людей вокруг», — предупреждает профессор.

Даже критическая ситуация без света и тепла не оправдывает нарушение правил, убежден ученый.

«Если говорить о многоквартирных домах, то здесь объединениям совладельцев лучше скинуться и купить один большой генератор на весь дом», — советует Данильченко.

В теории жилец квартиры может установить прибор индивидуально, но так же в 6 метрах от здания.

«Нужно подготовить соответствующее место возле дома, не забывать о нормах заземления электроприборов и безопасном подключении проводов, а также позаботиться о защите установки от кражи», — объясняет профессор ХПИ.

Среди других обязательных правил эксплуатации:

топливо следует хранить подальше от работающего прибора;

перед запуском жилье обязательно отсоединяют от общегородской электросети;

запускают генератор на холостом ходу, добавляя нагрузку постепенно — «начиная с наиболее мощных потребителей», уточняет Данильченко;

каждые шесть-восемь часов работы установка должна «отдыхать».

Экология: выбросы, шум и проблема утилизации

«Большим злом являются бензиновые установки, дизельные считаются более экологичными. У бензиновых больше выбросов угарного газа (CO) и несгорающих углеводородов. А дизель взамен дает больше выбросов оксидов азота и сажи», — объясняет заведующий кафедрой химической техники и промышленной экологии НТУ «ХПИ» Алексей Шестопалов.

В бюджетных бытовых и коммерческих моделях нет фильтров или катализаторов, как в автомобилях — их устанавливают только на промышленных агрегатах. Поэтому все выхлопы сразу попадают в воздух.

«На бытовом генераторе после двигателя стоит просто выхлопная труба, которая немного гасит звук, но дополнительных средств очистки он не имеет, иначе стоил бы намного дороже. Наш рынок заполнен техникой из Китая, Турции и так далее, которая не полностью соответствует экологическим требованиям по выбросам. В то же время промышленные установки, особенно те, что закупаются в Европе и поступают по гуманитарным программам, обязательно проходят сертификацию», — отмечает Шестопалов.

Помимо химического загрязнения воздуха, генераторы создают и значительную акустическую нагрузку.

«Если во время блэкаута пройтись по рынку, сразу ощущается существенный гул — уровень шума может достигать 120–130 дБ. Защититься от него сложно: разве что обустраивать отдельное помещение или сарайчик, хотя ночью звук все равно будет мешать. Главный совет для людей — не стоять рядом во время работы прибора и не дышать выхлопами», — говорит эколог.

Отдельный вызов, на котором акцентируют ученые, — дальнейшая утилизация отработанных установок, ведь бюджетные модели почти не подлежат ремонту.

«В электрической части основную ценность составляют медные провода. Обычно их обжигают, чтобы сдать на металлолом и использовать повторно. Но при таком обжиге окружающей среде наносится гораздо больший вред, чем от самой работы генератора. Кроме того, в двигателе внутреннего сгорания есть алюминий, сталь, чугун — и со всем этим тоже нужно правильно обращаться», — обращает внимание Билык.

Несмотря на все риски, шум и выбросы, отказаться от генераторов сейчас невозможно, признает Шестопалов.

«Они сейчас спасают нашу работу и быт. Если сравнивать их жизненную необходимость и экологический след, то во время войны важность генераторов существенно перевешивает вред для окружающей среды», — подытоживает ученый.

Данный материал создан в рамках совместного проекта, который реализуется Институтом массовой информации при поддержке Министерства иностранных дел Нидерландов. Содержание публикации не отражает официальную позицию ИМИ и Королевства Нидерландов.