Харьковщина получила более 64,5 тонн энергетического оборудования с декомиссированных латвийских станций. Оборудование уже поступило на одно из энергетических предприятий Харьковщины, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Это четыре груза, которые передала латвийская компания Latvenergo AS.

«Среди переданного – важные компоненты из выведенных из эксплуатации станций, которые помогут улучшить надежность тепло- и электроснабжения людей в регионе», — сказал Шмыгаль.

По его словам, с 2022 года через хабы Минэнерго предприятиям Харьковской области передано 2485,5 тонн гуманитарной помощи, из них 646,2 тонн — с начала 2026 года. Это генераторы, аккумуляторы, системы скопления электроэнергии, трансформаторы, насосы, кабели, солнечные панели, автотранспорт и специальная техника.

Напомним, в Харькове вечером 22 ноября ввели графики аварийных отключений. Как сообщили в Укрэнерго — отключения вызваны ударом по энергетической инфраструктуре в Днепропетровской области.