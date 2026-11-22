Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив»: россияне ударили по Киевскому району Харькова, также били по Чугуеву и Лозовой.

07:30

В Киевском районе Харькова около 04:45 зафиксировано попадание ударного дрона. На месте пожар, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Последствия «прилета» уточняются.

07:20

Поздно вечером 21 ноября два вражеских БПЛА ударили по микрорайону Чугуева. Обошлось без пострадавших. Повреждения получили окна многоэтажного жилого дома. Об этом сообщила мэр Чугуева Галина Минаева.

Также ночью в Лозовой в результате атаки БпЛА произошли два пожара, сообщили в ГСЧС в Харьковской области. По одному адресу горели частный дом, три хозяйственных постройки и торговый навес на общей площади 400 кв. м. Пострадал один человек. Повреждено остекление окон многоэтажки. По другому адресу горели материалы и оборудование на предприятии на площади 350 кв. м.

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