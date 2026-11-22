22 ноября 2005 года первой женщиной – канцлером Германии стала Ангела Меркель. В 1990-м объявила о своей отставке первая женщина – премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. В 1986-м Майк Тайсон стал самым молодым в истории чемпионом мира среди профессионалов в тяжелом весе. В 1963-м убили президента США Джона Кеннеди. В 1900-м завершили производство первого автомобиля «Mercedes». В 1307-м Папа Римский своей буллой поддержал уничтожение Ордена тамплиеров. В 1087-м, согласно летописям, наемник убил внука Киевского князя Ярослава Мудрого — Ярополка Изяславича.

Праздники и памятные даты 22 ноября

22 ноября в мире – День гуманного общества.

Также сегодня: Международный день музыканта, День любви к веснушкам.

22 ноября в истории

22 ноября 1087 года, согласно летописям, наемник убил внука Киевского князя Ярослава Мудрого – Ярополка Изяславича. Подробнее.

22 ноября 1307 года Папа Римский Климент V издал буллу «Pastoralis praeeminentiae» («Пастырское превосходство»), которой поддержал действия короля Франции Филиппа Красивого против Ордена тамплиеров. Подробнее.

22 ноября 1900 года на заводе Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) в Германии завершили Mercedes 35 hp – первый автомобиль, созданный под маркой Mercedes. В этот же день его начали испытывать.

«Этот чрезвычайно инновационный автомобиль создавали по просьбе Эмиля Еллинека, делового партнера DMG и увлеченного автомобилиста. Предприниматель с чрезвычайно широкими связями был важнейшим клиентом компании того времени. Только в 1900 году он заказал в общей сложности 72 новых автомобиля, которые продал покупателям из высших классов Европы», — отмечают на официальном медиапортале Mercedes-Benz.

Разработчиком машины был главный инженер DMG Вильгельм Майбах. Первый Mercedes имел престижный кузов для поездок обеспеченных клиентов и спортивные характеристики, позволявшие ему успешно участвовать в гонках. Принципиальными новациями для того времени были длинная колесная база, широкая колея и низкий центр тяжести. Это делало автомобиль значительно более устойчивым и безопасным. Также новациями были наклонная рулевая колонка и коробка передач с ножным сцеплением. Автомобиль получил мощный четырехцилиндровый двигатель и изобретенный Майбахом радиатор для более эффективного охлаждения.

Название «Mercedes» автомобили получили благодаря Эмилю Еллинеку.

«Еллинек участвовал в гонках под псевдонимом «Mercédès» – именем его старшей дочери. Вскоре это имя стало названием автомобилей DMG», – объясняют на официальном медиапортале Mercedes-Benz.

Первый Mercedes 35 hp отправили Еллинеку в Ниццу 22 декабря 1900 года. А уже во время Недели гонок в Ницце с 25 по 29 марта 1901 года автомобиль одержал ряд побед и стал настоящей сенсацией. Этот успех сделал название «Mercedes» известным далеко за пределами автоспорта.

22 ноября 1963 года убили президента США Джона Кеннеди.

22 ноября 1986 года американский боксер Майк Тайсон стал самым молодым в истории чемпионом мира среди профессионалов в тяжелом весе. Подробнее.

22 ноября 1990 года Маргарет Тэтчер объявила о своей отставке с поста премьер-министра Великобритании. Подробнее.

22 ноября 1995 года в прокат вышел первый полнометражный мультфильм, полностью нарисованный на компьютере. Это «История игрушек» от «Disney» и «Pixar». Подробнее.

22 ноября 2005 года Ангела Меркель после 15 лет политической карьеры стала первой женщиной – канцлером Германии. Подробнее.

Церковный праздник 22 ноября

22 ноября отмечают послепраздник Введения в храм Пресвятой Богородицы. А также – чтят память апостолов от 70-ти: Филимона и Архипа и мученицы равноапостольной Апфии. Подробнее.

Народные приметы

Если 22 ноября идет снег, май будет дождливым.

Если на дорогах сильный гололед, то зима в этом году будет ранней.

Что нельзя делать 22 ноября

Нельзя мочить ноги и в принципе «иметь дело» с холодной водой – рискуете тяжело заболеть.

Нельзя спорить. Лучше перенести дискуссию на другой день.