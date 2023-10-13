Сегодня 13 октября: какой праздник и день в истории

13 октября 1990 года в Харькове родилось украинское негосударственное телевидение – в эфир вышли программы, подготовленные студией «АТВ-1». В 1900-м впервые вышла книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений». В 1884-м Гринвич утвердили как место прохождения нулевого меридиана. В 1792-м заложили первый камень в фундамент Белого дома в США. А в пятницу, 13 октября 1307 года, во Франции начались массовые аресты тамплиеров.

Праздники и памятные даты 13 октября

13 октября – Международный день ветеринарной медсестры. Его отмечают каждую вторую пятницу октября.

Также в мире: Международный день уменьшения опасности стихийных бедствий, День без бюстгальтера и День распространения информации о метастатическом раке молочной железы, Всемирный день борьбы с тромбозами, Международный день костюма и Всемирный день яйца.

13 октября в истории

13 октября 1307 года — в пятницу, 13-го — по приказу французского короля Филиппа IV Красивого арестовали Великого магистра ордена тамплиеров Жака де Моле. Его схватили в Тампле – резиденции ордена в пригороде Парижа. По стране прокатились массовые аресты тамплиеров, которые готовили по секретному приказу Филиппа еще с 14 сентября. Обвиняли монахов-рыцарей в ереси. Первой каплей для создания негативного образа тамплиеров стали слухи о посвящении членов ордена, якобы предполагавшем отречение и плевание на крест. Были претензии по поводу «сексуальности» некоторых обрядов, идолопоклонства и т.д. Все начиналось с пяти обвинений, но в процессе следствия и судебного разбирательства их количество постепенно увеличивалось. А Жак де Моле то «признавался в преступлениях» – после пыток, то публично отвергал их.

Если тамплиеры в чем-то и были однозначно виноваты, – так это в том, что часто давали в долг французской короне. По мнению историков, главной целью войны, объявленной ордену Филиппом Красивым, было исправить таким образом финансовое положение. Имущество ордена конфисковали и передали в королевскую казну. Обо всех «долгах еретикам», конечно, забыли. Папа Римский Климент V в конфликте короля с тамплиерами принял сторону короля, ведь был обязан ему своим избранием и вообще во многом зависел от него.

Под давлением Филиппа IV Папа Климент V приказал арестовать всех тамплиеров во всем христианском мире. 54 тамплиеров приговорили к сожжению на костре в 1310 году. 22 марта 1312 года на Вьенском соборе Орден тамплиеров упразднили папским указом. Самого Жака де Моле сожгли на костре в Париже 11 или 18 марта 1314 года. Его смерть и разрушение целого могущественного ордена спровоцировали множество легенд. Самая популярная из них – о проклятии Великого магистра. По легенде, уже из костра Моле напророчил смерть королю Филиппу IV и Папе Клименту V меньше, чем через год после своей собственной. И действительно – Папа прожил чуть больше месяца после казни, а король Филипп умер 29 ноября того же года. Также тамплиер якобы предсказал вымирание династии французского короля. Так и случилось – три его сына умерли, не оставив наследников мужского пола. Эта история легла в основу популярной серии романов писателя Мориса Дрюона «Проклятые короли». А день ареста Жака де Моле – пятница, 13-е – дал поводы для суеверий на многие столетия. При этом историки, конечно, сильно сомневаются в том, что Жак де Моле предсказал судьбу своих палачей – скорее, легенды возникли уже после этих событий.

13 октября 1792 года заложили первый камень на строительстве резиденции президента США – Белого дома.

Архитектором имения был Джеймс Гобан. Строительство завершили через восемь лет. А первым хозяином здания стал второй президент США Джон Адамс. «Белым домом» постройку стали называть примерно с 1810-х годов. А до этого именовали «Президентским дворцом» или «Президентским особняком». Официальным название стало спустя столетие – в 1901 году по распоряжению Теодора Рузвельта.

13 октября 1884 года Гринвич утвердили как место прохождения нулевого меридиана. Такое решение приняла Международная меридианная конференция. Она прошла в Вашингтоне с участием делегатов из 25 стран мира. Расположение Гринвичской обсерватории, по территории которой сейчас проходит нулевой меридиан, за 200 лет до этих событий избрал бывший профессор астрономии сэр Кристофер Рен. Через здание проходили четыре отдельных меридианов, определенных разными инструментами в разное время. Нулевой меридиан впервые применили в 1851 году. Сейчас именно от него отсчитывают долготы от 0° до 360° в направлении с запада на восток или в обе стороны от 0° до 180° с припиской «восточная долгота» (знак плюс) или «западная долгота» (знак минус). На территории самой обсерватории меридиан в начале обозначили латунной полосой во внутреннем дворике. А с 1999 года его отмечает мощный зеленый лазер, светящий на север ночью.

13 октября 1900 года впервые вышла книга Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений». Одну из известнейших работ психоаналитика издали тиражом всего 600 экземпляров. И даже они продавались целых восемь лет. Но впоследствии теория Фрейда нашла своих поклонников, так что еще при его жизни вышли семь дополнительных тиражей.

Сам Фрейд неоднократно рассказывал, что идея о сновидении как шифре, содержащем скрытые желания, пришла к нему вечером 24 июля 1895 года. В тот момент он был в ресторане в Вене. Психоаналитик считал, что на этом месте следовало бы прибить табличку: «Здесь доктором Фрейдом была раскрыта тайна сновидений». Что касается упреков, что все его толкования снов имеют сексуальный подтекст, Фрейд, заявлял: «утверждение, что все сны нуждаются в сексуальном толковании, нигде не возникает в моем толковании сновидений. Этого нельзя найти ни в одном из изданий книги».

13 октября 1990 года в Харькове родилось украинское негосударственное телевидение – в эфир вышли программы, подготовленные студией «АТВ-1».

На тот момент негосударственных телеканалов не было нигде в СССР, доживавшем свои дни. Интересно, что к идеям свободы слова создатели независимого телевидения пришли, стартовав с плана распространения пиратского контента. Идея создания первого негосударственного канала родилась у харьковчанина Владлена Литвиненко. Он был директором малого предприятия «Агентство телевизионного вещания». Предприниматель создал в своем микрорайоне на Алексеевке небольшую кабельную сеть, где демонстрировал голливудские фильмы – с собственного кассетного видеомагнитофона. Дальше ему пришла идея «расширить бизнес», демонстрируя фильмы в телеэфире (оттуда, кстати, и знаменитые «дешифраторы» – исключительно харьковское явление начала 1990-х). Чтобы в эфире были не только пиратские копии «продуктов Голливуда», к развитию канала подключили две творческие команды – одну из них возглавлял Сергей Потимков, другую — Александр Голубчик (впоследствии директор телекомпании «Приват-ТВ»). Начинали работать по очереди. Первыми идти в эфир выпало команде Потимкова, поэтому именно он представил харьковчанам новый канал 13 октября 1990 года.

Церковный праздник

13 октября по новому церковному календарю в Украине чтят память мучеников Карпа, епископа Фиатирского, Папилы, дьякона, Агафодора и мученицы Агафоники. Все они пострадали при гонении на христиан императора Декия в III веке. Правителю области, где жили святые, стало известно, что Карп и Папила не участвуют в языческих праздниках. Он приказал привести нарушителей закона и поначалу попытался убедить их в истинности римской религии. Однако святые были непоколебимы. Тогда правитель приказал обнажить мучеников и в железных цепях провести по городу, а затем привязать к коням и тащить в соседний город. За Карпом и Папилой добровольно последовали Агафодор и Агафоника. В соседнем городе, куда они наконец добрались, Агафодора забили до смерти воловьими жилами, а Карпу, Папиле и Агафонике отрубили головы.

Народные приметы 13 октября

Если выпал первый снег, зима придет через 40 дней.

Иней на окнах – к сухой осени.

Если петухи запели раньше обычного — будет потепление.

Что нельзя делать 13 октября

Нельзя приглашать в гости малознакомых людей или ходить в гости к ним.

Нельзя выходить на улицу легко одетым. В этот день повышается риск заболеть из-за переохлаждения, поэтому важно одеться по погоде.