Live
  • Чт 29.10.2026
  • Харьков  +13°С
  • USD 45.59
  • EUR 50.77

Один из районов Харькова и часть пригорода останутся без газа в четверг

Общество 14:48   28.10.2026
Виктория Яковенко
Подпишитесь на нас в Google
Один из районов Харькова и часть пригорода останутся без газа в четверг

Завтра, 29 октября, специалисты проведут работы на газовых сетях в Шевченковском районе Харькова и в четырех населенных пунктах пригорода, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».

В Шевченковском районе Харькова услуги не будут по следующим адресам:

  • просп. Победы дом. 51, 53-Б, 55, 55-Г, 85, 87, 89
  • ул. Домостроительная дом. 11, 13
  • ул. Профсоюзный дом. 11
  • ул. Академический дом. 1

село Чайковка:

  • ул. Флоринка – все дома
  • в-д Мостовой – все дома
  • ул. Озерная дом. 1-А
  • ул. Александровская дом. 1-А, 4, 5
  • ул. Антоновская – все дома

поселок Малая Даниловка:

  • ул. Лозенькая дом. 1

село Черкасская Лозовая:

  • ул. Престижная – все дома
  • ул. Счастливая – все дома
  • ул. Благотворительная – все дома
  • ул. Межевая – все дома
  • ул. Санаторская дом. 1-А
  • ул. Профсоюзная дом. 11

поселок Родичи:

  • ул. Лучистая дом. 19, 9/11, 8, 3/2
  • б-р Спортивный дом. 33.

Потребителей просят быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

Читайте также: Более 700 растений высадили на Клочковском спуске в Харькове (фото)

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Трагедия в Днепре: дрон ударил по электропоезду, десяток погибших
Трагедия в Днепре: дрон ударил по электропоезду, десяток погибших
29.10.2026, 12:25
Новости Харькова — главное 29 октября: оккупанты обстреливали город, фронт
Новости Харькова — главное 29 октября: оккупанты обстреливали город, фронт
29.10.2026, 13:11
Светомаскировка в Украине возвращается? Россия готовит новое вооружение
Светомаскировка в Украине возвращается? Россия готовит новое вооружение
29.10.2026, 09:52
Удары по Харькову и пригороду: из-за «прилета» БпЛА пострадала целая семья
Удары по Харькову и пригороду: из-за «прилета» БпЛА пострадала целая семья
29.10.2026, 10:16
РФ терроризирует Харьков: мэр сообщил о трех «прилетах», есть пострадавший
РФ терроризирует Харьков: мэр сообщил о трех «прилетах», есть пострадавший
29.10.2026, 07:56
Харьковщина приходит в себя после атак: как устраняют последствия (фото)
Харьковщина приходит в себя после атак: как устраняют последствия (фото)
29.10.2026, 13:36

Новости по теме:

29.10.2026
Харьковщина приходит в себя после атак: как устраняют последствия (фото)
29.10.2026
Работа в Харькове и области: топ-10 вакансий, зарплаты до 50 тыс. гривен
29.10.2026
Сколько магазинов, АЗС и аптек готовы работать без света в Харькове
01.10.2026
Восстановление трамвайной инфраструктуры Харькова: о чем говорили с ЕИБ
28.10.2026
Святаша задержали, Основанский район терроризируют БпЛА – итоги 28 октября


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Один из районов Харькова и часть пригорода останутся без газа в четверг», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 октября 2026 в 14:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 29 октября, специалисты проведут работы на газовых сетях в Шевченковском районе Харькова и в четырех населенных пунктах пригорода".