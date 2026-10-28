Один из районов Харькова и часть пригорода останутся без газа в четверг

Завтра, 29 октября, специалисты проведут работы на газовых сетях в Шевченковском районе Харькова и в четырех населенных пунктах пригорода, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».

В Шевченковском районе Харькова услуги не будут по следующим адресам:

просп. Победы дом. 51, 53-Б, 55, 55-Г, 85, 87, 89

ул. Домостроительная дом. 11, 13

ул. Профсоюзный дом. 11

ул. Академический дом. 1

село Чайковка:

ул. Флоринка – все дома

в-д Мостовой – все дома

ул. Озерная дом. 1-А

ул. Александровская дом. 1-А, 4, 5

ул. Антоновская – все дома

поселок Малая Даниловка:

ул. Лозенькая дом. 1

село Черкасская Лозовая:

ул. Престижная – все дома

ул. Счастливая – все дома

ул. Благотворительная – все дома

ул. Межевая – все дома

ул. Санаторская дом. 1-А

ул. Профсоюзная дом. 11

поселок Родичи:

ул. Лучистая дом. 19, 9/11, 8, 3/2

б-р Спортивный дом. 33.

Потребителей просят быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.