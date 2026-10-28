Один из районов Харькова и часть пригорода останутся без газа в четверг
Завтра, 29 октября, специалисты проведут работы на газовых сетях в Шевченковском районе Харькова и в четырех населенных пунктах пригорода, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».
В Шевченковском районе Харькова услуги не будут по следующим адресам:
- просп. Победы дом. 51, 53-Б, 55, 55-Г, 85, 87, 89
- ул. Домостроительная дом. 11, 13
- ул. Профсоюзный дом. 11
- ул. Академический дом. 1
село Чайковка:
- ул. Флоринка – все дома
- в-д Мостовой – все дома
- ул. Озерная дом. 1-А
- ул. Александровская дом. 1-А, 4, 5
- ул. Антоновская – все дома
поселок Малая Даниловка:
- ул. Лозенькая дом. 1
село Черкасская Лозовая:
- ул. Престижная – все дома
- ул. Счастливая – все дома
- ул. Благотворительная – все дома
- ул. Межевая – все дома
- ул. Санаторская дом. 1-А
- ул. Профсоюзная дом. 11
поселок Родичи:
- ул. Лучистая дом. 19, 9/11, 8, 3/2
- б-р Спортивный дом. 33.
Потребителей просят быть внимательными и перекрыть краны перед газовыми приборами.