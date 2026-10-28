Более 700 растений высадили на Клочковском спуске в Харькове (фото)

Коммунальщики СКП «Харьковзеленстрой» высадили многолетние растения на Клочковском спуске.

«На этой локации создали композиции из кустов хризантем и пахучей лаванды — всего высадили более 700 растений. Дополнительно на склонах посеяли луговые цветы: васильки, маки, ромашки и лен», — говорится в сообщении.

Коммунальщики добавляют: уже следующей весной склоны спуска зацветут яркими красками.

Напомним, бывший пляж «Акважур» на Журавлевке в Харькове получил новое официальное название — «Акваполис». СКП «Харьковзеленстрой», которое в мае получило эту территорию на баланс, с 24 октября начнет брать оплату за отдых в ряде беседок, которые ранее коммунальщики восстановили за свой счет. Забронировать беседку можно исключительно онлайн через специальный сайт для обеспечения полной прозрачности расчетов, на месте заплатить картой или наличными будет невозможно, рассказал МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко.