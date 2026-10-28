Live
  • Ср 28.10.2026
  • Харьков  +11°С
  • USD 45.6
  • EUR 50.85

Более 700 растений высадили на Клочковском спуске в Харькове (фото)

Общество 12:34   28.10.2026
Виктория Яковенко
Подпишитесь на нас в Google
Более 700 растений высадили на Клочковском спуске в Харькове (фото) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Коммунальщики СКП «Харьковзеленстрой» высадили многолетние растения на Клочковском спуске.

«На этой локации создали композиции из кустов хризантем и пахучей лаванды — всего высадили более 700 растений. Дополнительно на склонах посеяли луговые цветы: васильки, маки, ромашки и лен», — говорится в сообщении.

Коммунальщики добавляют: уже следующей весной склоны спуска зацветут яркими красками.

растения высадили на Клочковском спуске в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
растения высадили на Клочковском спуске в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
растения высадили на Клочковском спуске в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
растения высадили на Клочковском спуске в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
растения высадили на Клочковском спуске в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
растения высадили на Клочковском спуске в Харькове
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Напомним, бывший пляж «Акважур» на Журавлевке в Харькове получил новое официальное название — «Акваполис». СКП «Харьковзеленстрой», которое в мае получило эту территорию на баланс, с 24 октября начнет брать оплату за отдых в ряде беседок, которые ранее коммунальщики восстановили за свой счет. Забронировать беседку можно исключительно онлайн через специальный сайт для обеспечения полной прозрачности расчетов, на месте заплатить картой или наличными будет невозможно, рассказал МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко.

Читайте также: В Харькове уволился директор департамента, отвечающий за восстановление – ХАЦ

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Сегодня 28 октября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 28 октября 2026: какой праздник и день в истории
28.10.2026, 06:00
В Харькове – проблемы с электроснабжением: не ходит часть электротранспорта
В Харькове – проблемы с электроснабжением: не ходит часть электротранспорта
28.10.2026, 09:35
Стало известно, что прилетело по Основянскому району ночью (фото)
Стало известно, что прилетело по Основянскому району ночью (фото)
28.10.2026, 10:19
В Харькове уволился директор департамента, отвечающий за восстановление – ХАЦ
В Харькове уволился директор департамента, отвечающий за восстановление – ХАЦ
28.10.2026, 12:18
Новости Харькова — главное 28 октября: уволился Лыска, по городу ударил БпЛА
Новости Харькова — главное 28 октября: уволился Лыска, по городу ударил БпЛА
28.10.2026, 13:00
Сколько домов пострадало в Харькове из-за вечернего обстрела 27 октября
Сколько домов пострадало в Харькове из-за вечернего обстрела 27 октября
28.10.2026, 13:42

Новости по теме:

28.10.2026
Сколько домов пострадало в Харькове из-за вечернего обстрела 27 октября
28.10.2026
Взрыв в Харькове: ударил БпЛА, произошел пожар, погибший (дополняется)
28.10.2026
В Харькове уволился директор департамента, отвечающий за восстановление – ХАЦ
27.10.2026
«Прилет» по ТЦ в Харькове и 15 лет наводчику – итоги 27 октября
27.10.2026
«Энергоострова» и разбитая ТЭЦ-5: как Харьков пройдет отопительный сезон? 📹


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Более 700 растений высадили на Клочковском спуске в Харькове (фото)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 28 октября 2026 в 12:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики СКП «Харьковзеленстрой» высадили многолетние растения на Клочковском спуске.".