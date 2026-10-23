«Акважур» в Харькове — теперь «Акваполис»: коммунальные беседки будут платными

Бывший пляж «Акважур» на Журавлевке в Харькове получил новое официальное название — «Акваполис». СКП «Харьковзеленстрой», которое в мае получило эту территорию на баланс, с 24 октября начнет брать деньги за отдых в ряде беседок, которые ранее коммунальщики восстановили за счет собственных средств.

Забронировать беседку можно исключительно онлайн через специальный сайт для обеспечения полной прозрачности расчетов, на месте заплатить картой или наличными будет невозможно, рассказал МГ «Объектив» пресс-секретарь СКП «Харьковзеленстрой» Андрей Кравченко.

«С этих выходных начинает действовать услуга по предоставлению беседок для организации досуга… Это не аренда, это именно услуга. Этим занимается наше предприятие «Харьковзеленстрой». Все официально проходит по электронным платежам на специально созданном сайте, на который каждый желающий может зайти, выбрать беседку, дату, оплатить и получить электронный чек. С этим подтверждением человек приезжает на место и отдыхает», — рассказал Кравченко.

Он объяснил, что полученные средства будут поступать непосредственно на счета коммунального предприятия. Их направят на уборку территории, вывоз мусора, чистку мангалов, мытье мебели, а также на оплату труда рабочих и дальнейшее развитие зоны отдыха. Пресс-секретарь предприятия отметил, что предыдущие месяцы восстановление и содержание локации происходило исключительно за счет КП.

Стоимость услуги зависит от дня недели и размера беседки:

Маленькая беседка: 1200 гривен (с понедельника по четверг) или 1500 гривен (с пятницы по воскресенье) в день;

Большая беседка: 1800 гривен (с понедельника по четверг) или 2100 гривен (с пятницы по воскресенье) в день.

В то же время посетителям оставили и бесплатную альтернативу — небольшие беседки возле спортивной площадки. Платными стали именно обновленные и отремонтированные объекты. За соблюдением порядка и наличием чеков будут следить работники предприятия.

«Наши сотрудники будут проверять наличие электронного платежа, действительно ли люди за собой забронировали эту услугу по отдыху в беседке. Если нет, то их вежливо попросят освободить ее и перейти на бесплатные беседки, которые у нас так же есть», — объяснил пресс-секретарь СКП.

На предприятии хотят, чтобы локация работала круглый год, в том числе и зимой.

«Мы просчитываем возможность переоборудования некоторых беседок на зимний вариант, поскольку планируем работать и зимой. Надо соответственно и утепление делать, и уплотнить стены. Мы планируем и на новогодние праздники украшать эту локацию и приветствовать людей, которые будут приходить полюбоваться зимней рекой», — добавил пресс-секретарь предприятия.

Официально забронировать беседку и ознакомиться с правилами посещения локации «Акваполис» можно на специальном веб-ресурсе: https://zhuravlivka.erpua.com/.

Напомним, что часть острова ранее отдали в аренду, и предприниматели создали там комплекс повышенного комфорта Ostriv City. Арендатор берет плату за шезлонги, бунгало и беседки, но вход на территорию остается свободным.