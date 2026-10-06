Кусты – подарок из Полтавы: на Журавлевке высаживают лаванду и хризантемы

Коммунальщики начали создавать новую композицию из лаванды и хризантем на Журавловке, сообщили в Харьковском горсовете.

Большие кусты подарил городу полтавский питомник в знак поддержки харьковчан, отметили в мэрии.

«Мы соединили ароматную лаванду с яркими осенними цветами, чтобы добавить этому уголку еще больше красоты и уюта. Спасибо коллегам за такой теплый подарок для нашего города», — отметили в СКП «Харьковзеленстрой».

Напомним, движение транспорта на спуске Клочковском, возле Зоологического моста, будет ограничено с 7:00 до 16:00 7 и 8 октября, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета. Причина – необходимость выполнения работ по ремонту Зоологического моста. Поэтому трамвай №12 не будет курсировать с 06:00 до 16:00. Вместо него пустят временный автобус.