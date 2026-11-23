23 ноября 1499 года казнили претендента на престол Англии Перкина Уорбека, утверждавшего, что он один из «принцев в Тауэре» – Ричард, герцог Йоркский. В 1917-м в УНР создали Украинский Генеральный штаб. В 1940-м Румыния присоединилась к Тройственному союзу с нацистской Германией. В 1989-м началось силовое противостояние Грузии и Южной Осетии. В 2003-м в Грузии победила Революция роз – в отставку ушел президент Шеварнадзе. В 2022-м Европарламент признал Россию государством – спонсором терроризма.

Праздники и памятные даты 23 ноября

23 ноября в мире: Международный день имидж-консультанта, Международный день акварели и День Фибоначчи.

23 ноября в истории

23 ноября 1499 года казнили претендента на престол Англии Перкина Уорбека, утверждавшего, что он один из «принцев в Тауэре» – Ричард, герцог Йоркский, младший из сыновей короля Эдуарда IV. Судьба двух сыновей короля – Эдуарда и Ричарда – до сих пор остается одной из самых таинственных загадок английской истории. Их отец завоевал английский трон в длительной борьбе, которая была частью Войны Алой и Белой роз. У Эдуарда IV и его жены Елизаветы Вудвилл было десять детей. Первыми королева родила трех дочерей. Сыновья на момент неожиданной смерти их отца – короля были еще подростками. Очевидно, они стали жертвами развернувшейся борьбы за трон.

«На смертном одре король поручил своему верному брату Ричарду, герцогу Глостерскому, быть лордом-протектором своего наследника. Принц Эдуард был в замке Ладлоу, когда пришло известие о смерти отца. В возрасте 12 лет он стал новым королем, а его брат Ричард, которому было девять лет, стал вероятным наследником. Эдуард V немедленно отправился в Лондон в сопровождении своего дяди по материнской линии, графа Риверса», – пишет Historic Royal Palaces.

Отношения между королевой-матерью Елизаветой Вудвилл и лордом-протектором Ричардом Глостерским были напряженными. Ричард, младший брат покойного короля, имел значительное политическое влияние и претендовал на контроль над малолетним наследником.

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Соперничество между окружением королевы и лордом-протектором быстро переросло в борьбу за власть. Герцог Глостерский перехватил своего племянника Эдуарда V по пути в Лондон. А в столице отправил мальчика в Тауэр – якобы для защиты. Младший из сыновей Эдуарда IV Ричард в этот момент был со своей матерью-королевой и сестрами. Королевская семья скрывалась в святилище Вестминстерского аббатства. Это делало их недоступными для лорда-протектора. По неизвестным причинам через некоторое время королева согласилась отдать младшего сына под опеку Ричарда Глостера – и мальчика доставили в Тауэр, где уже находился его старший брат.

«Сначала размещение Эдуарда V и его брата, Ричарда, герцога Йоркского, в Тауэре не вызывало подозрений. Двое мальчиков были очень маленькими и уязвимыми – их безопасность была превыше всего. Замок также был отправной точкой для коронационной процессии и по традиции новый монарх оставался там до церемонии», — отмечают в Historic Royal Palaces.

Но в дальнейшем Ричард вместо коронации племянника убедил парламент провозгласить всех детей брата незаконнорожденными (поводом стало то, что Эдуард IV якобы был тайно женат до того, как взял в жены Елизавету Вудвилл). После этого 6 июля 1483 года лорд-протектор короновался сам – и стал королем Ричардом ІІІ. Шекспир в своей знаменитой трагедии закрепил образ этого короля как коварного преступника, убившего собственных племянников ради короны. Однако подлинных доказательств его причастности к гибели принцев нет, а их судьба до сих пор остается предметом исторических дискуссий. «Принцы в Тауэре» в какой-то момент просто исчезли. В 1674 году в замке нашли останки двух детей, которые посчитали останками Эдуарда V и его брата. Однако окончательно подтвердить их личности не удалось.

Ричард III недолго носил украденную у племянника корону. В августе 1485 года он погиб в битве при Босворте, где его войска столкнулись с армией еще одного претендента на престол – Генриха Тюдора. Тот стал королем Генрихом VII. Во времена его правления было немало попыток вернуть корону Йоркам. Появлялись разные претенденты и самозванцы. Перкин Уорбек стал, вероятно, самым известным из них, так как получили поддержку королевских домов.

«В 1491 году мужчина по имени Перкин Уорбек заявил, что он Ричард, герцог Йоркский. Он сказал, что сбежал из Тауэра и провел годы, скрываясь. В течение следующих шести лет Ворбек путешествовал по Европе, убеждая ряд важных лиц, включая Максимилиана I, императора Священной Римской империи, и Якова IV Шотландского, что он и является «Ричардом IV Английским». Он также убедил Маргарет Йоркскую, тетю настоящего принца. В 1497 году Уорбек попытался вторгнуться в Англию. Он потерпел неудачу и оказался в Лондонском Тауэре. Он признался в самозванстве и позже был казнен», – отмечает Historic Royal Palaces.

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Церковный праздник 23 ноября

23 ноября чтят память святителя Амфилохия, епископа Иконийского. Подробнее.

Народные приметы

Если 23 ноября на улице много снега, то зима будет теплой.

Если на дорогах много грязи, зима будет морозной.

Если в этот день сильный ветер, ждите похолодание и вьюгу.

Что нельзя делать 23 ноября

23 ноября не стоит выходить из дома в темное время суток.

Нельзя осуществлять необдуманные расходы.

Нельзя спорить с тем, с кем и так не очень хорошие отношения, потому что можете рассориться окончательно.