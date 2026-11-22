Прогноз погоды на понедельник, 23 ноября, сообщили в Гидрометцентре Харьковской и Луганской областей. Непогода сохранится.

В Харьковской области в течение суток будет облачно с прояснениями ⛅️. Ночью осадков не будет, а днем ожидается сильный дождь и мокрый снег.

Ветер ожидается южный ⬆️, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 2° тепла до 3° мороза, днем от 1 до 6° тепла.

В Харькове ночью будет без осадков. Днем – сильные осадки (мокрый снег 💧❄️, дождь 🌧).

Ветер южный ⬆️, 5 – 10 м/с.

Температура воздуха 🌡 ночью будет около 0°, днем столбик термометра поднимется до ​​1 – 3° тепла.

Напомним, в Дергачевской громаде введен двухмесячный карантин из-за бешенства домашнего кота. Животное погибло через несколько дней после того, как поцарапало женщину.