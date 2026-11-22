Количество трамваев, курсирующих по улице Академика Павлова будет ограничена с 9:00 до 18:00 23 ноября, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. Речь идет о маршрутах № 30, 6 и 27.

В мэрии говорят, что в это время АО «Харьковоблэнерго» будет проводить работы.

Соответственно, трамвай №30 будет курсировать так:

разворотный круг «Вокзал «Харьков-Пассажирский» – ул. Евгения Котляра – ул. Полтавский Путь — майдан Сергеевский — майдан Павловский — майдан Конституции — пр. Героев Харькова — ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей.

Также будет увеличен интервал движения трамваев №6 и 27.

Напомним, сегодня, 22 ноября, с 9:00 до 18:00, некоторые трамваи и троллейбусы в Харькове будут ходить по измененным маршрутам.