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После ударов россиян станция метро на Салтовке в Харькове работала как укрытие

Общество 14:42   01.09.2024
Оксана Якушко
После ударов россиян станция метро на Салтовке в Харькове работала как укрытие Фото: Харьковский метрополитен

В настоящее время движение поездов Салтовской линии восстановили, а после ракетных ударов станция метро «Академика Павлова» временно работала исключительно в режиме укрытия, сообщила пресс-служба подземки.

«Поезда следовали по Салтовской линии метрополитена без остановки на указанной станции», – заявили в метрополитене.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 14:42;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В настоящее время станция метро «Академика Павлова» временно работает исключительно в режиме укрытия, сообщила пресс-служба подземки.".