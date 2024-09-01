После ударов россиян станция метро на Салтовке в Харькове работала как укрытие

В настоящее время движение поездов Салтовской линии восстановили, а после ракетных ударов станция метро «Академика Павлова» временно работала исключительно в режиме укрытия, сообщила пресс-служба подземки.

«Поезда следовали по Салтовской линии метрополитена без остановки на указанной станции», – заявили в метрополитене.