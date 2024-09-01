После ударов россиян станция метро на Салтовке в Харькове работала как укрытие
Фото: Харьковский метрополитен
В настоящее время движение поездов Салтовской линии восстановили, а после ракетных ударов станция метро «Академика Павлова» временно работала исключительно в режиме укрытия, сообщила пресс-служба подземки.
«Поезда следовали по Салтовской линии метрополитена без остановки на указанной станции», – заявили в метрополитене.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Академика Павлова, метро, станция метро, укрытие;
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- • Дата публикации материала: 1 сентября 2024 в 14:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В настоящее время станция метро «Академика Павлова» временно работает исключительно в режиме укрытия, сообщила пресс-служба подземки.".