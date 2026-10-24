Новости Харькова — главное 24 октября: «прилеты», сбой в работе транспорта
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
08:32
БпЛА атаковали Харьков и Малую Даниловку
В Харькове утро 24 октября началось с «прилета» — реактивный беспилотник атаковал Индустриальный район. Последствия уточняют. Информация обновляется тут.
Также утром БпЛА ударил по Малой Даниловке — в районе жилой застройки.
08:11
В Харькове восстановили работу большей части электротранса, но есть изменения
В Харькове возобновили работу большинства трамвайных и троллейбусных маршрутов после утреннего перебоя в электроснабжении, сообщили в пресс-службе горсовета. Однако в некоторых маршрутах есть изменения, предупредили в мэрии.
07:20
«Прилеты» в пригороде и Балаклее, сбои в движении метро в Харькове
Воздушная тревога в Харькове и области продолжалась практически всю ночь с 23 на 24 октября — с незначительными перерывами в 20-30 минут. Воздушные силы ВСУ с вечера 23 октября предупреждали об угрозе российских ударных БпЛА.
В районе полуночи «прилет» был в Балаклее. Начальник ГВА Виталий Карабанов проинформировал, что пострадавших нет.
Под утро об ударе по территории проинформировал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.
«В Черкасской Лозовой зафиксировано два попадания, предварительно – в результате атаки вражеских БпЛА. В результате повреждены гражданские автомобили, строительная техника и жилые дома. Информация о пострадавших уточняется», — написал Гололобов в 06:46 утра 24 октября.
В Харькове ночью взрывов не было. Однако под утро возникли сбои в движении электротранспорта и метро. В мэрии пояснили это перебоями в электроснабжении со стороны АО «Харьковоблэнерго». В самом Харьковоблэнерго уточнили: причиной стала атака РФ на объекты объединенной энергосистемы Украины. По состоянию на 06:33 утра дополнительные ограничения в электроснабжении сняли, будут действовать почасовые графики.
В 05:24 в Харькове дали отбой тревоги. Она продолжается в Чугуевском и Купянском районах области.