Новости Харькова — главное 24 октября: «прилеты», сбой в работе транспорта

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

08:32

БпЛА атаковали Харьков и Малую Даниловку

В Харькове утро 24 октября началось с «прилета» — реактивный беспилотник атаковал Индустриальный район. Последствия уточняют. Информация обновляется тут.

Также утром БпЛА ударил по Малой Даниловке — в районе жилой застройки.

08:11

В Харькове восстановили работу большей части электротранса, но есть изменения

В Харькове возобновили работу большинства трамвайных и троллейбусных маршрутов после утреннего перебоя в электроснабжении, сообщили в пресс-службе горсовета. Однако в некоторых маршрутах есть изменения, предупредили в мэрии.

07:20

«Прилеты» в пригороде и Балаклее, сбои в движении метро в Харькове

Воздушная тревога в Харькове и области продолжалась практически всю ночь с 23 на 24 октября — с незначительными перерывами в 20-30 минут. Воздушные силы ВСУ с вечера 23 октября предупреждали об угрозе российских ударных БпЛА.

В районе полуночи «прилет» был в Балаклее. Начальник ГВА Виталий Карабанов проинформировал, что пострадавших нет.

Под утро об ударе по территории проинформировал глава Малоданиловской громады Александр Гололобов.

«В Черкасской Лозовой зафиксировано два попадания, предварительно – в результате атаки вражеских БпЛА. В результате повреждены гражданские автомобили, строительная техника и жилые дома. Информация о пострадавших уточняется», — написал Гололобов в 06:46 утра 24 октября.

В Харькове ночью взрывов не было. Однако под утро возникли сбои в движении электротранспорта и метро. В мэрии пояснили это перебоями в электроснабжении со стороны АО «Харьковоблэнерго». В самом Харьковоблэнерго уточнили: причиной стала атака РФ на объекты объединенной энергосистемы Украины. По состоянию на 06:33 утра дополнительные ограничения в электроснабжении сняли, будут действовать почасовые графики.

В 05:24 в Харькове дали отбой тревоги. Она продолжается в Чугуевском и Купянском районах области.