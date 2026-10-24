Погибший и раненые: в день траура армия РФ ударила ракетами по Лозовой

45-летний мужчина погиб, еще двое получили ранения, у женщины — стресс, сообщил о последствиях атаки РФ начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Попадание было зафиксировано в складское здание с последующим возгоранием. Экстренные службы устраняют последствия вражеской атаки. В результате обстрела ранения получили 26-летний и 43-летний мужчины. Пострадавших госпитализировали. К сожалению, 45-летний мужчина скончался в результате тяжелых травм. Медики до последнего сражались за его жизнь», — написал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Впоследствии он добавил, что также в результате этого удара острую реакцию на стресс испытала 37-летняя женщина.

Ранее мэр Лозовой Сергей Зеленский сообщил об ударе двумя «Бандеролями» по Садовскому старостинскому округу. Там существенные разрушения, у двух человек — острая реакция на стресс. 24 октября в Лозовской громаде — День траура в память о погибших из-за удара «Бандеролями» по селу Лимановка и по рынку в Лозовой 22 октября. Эти удары забрали жизни четырех человек.