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Женщина, получившая ранения на рынке в Лозовой, умерла в больнице

Происшествия 09:44   23.10.2026
Николь Костенко-Лагутина
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Женщина, получившая ранения на рынке в Лозовой, умерла в больнице

До трех возросло количество погибших на рынке в Лозовой, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. Оккупанты ударили по городу накануне, 22 октября, двумя ракетами типа «Бандероль».

«В больнице скончалась еще одна пострадавшая. Врачи сделали все возможное для спасения жизни, но ранения оказались слишком серьезными», – добавил Синегубов.

Таким образом, на данный момент в результате теракта погибли три человека. Ранения получили 34 пострадавших, еще трое – острую реакцию на стресс.

Напомним, двумя «Бандеролями» посреди дня ударила российская армия по Лозовой. Один из боеприпасов не сдетонировал, другой прилетел по местному рынку. Сразу после атаки было известно, что на месте погибли две женщины, еще 34 человека пострадали. Об этом сообщила областная прокуратура. Мэр Лозовой Сергей Зеленский назвал масштабы разрушений чрезвычайными.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 23 октября 2026 в 09:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "До трех возросло количество погибших на рынке в Лозовой,".