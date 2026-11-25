Грядущая зима 2026–2027 годов в Харьковской области ожидается теплее климатической нормы в среднем на 1,5–2 градуса, однако без морозов не обойдется. Главной особенностью сезона могут стать температурные «качели», рассказала МГ «Объектив» заведующая сектором метеорологических прогнозов Гидрометеорологического центра Харьковской и Луганской областей Ксения Калюжная.

Контрастные зимы, в отличие от суровой предыдущей, являются привычным явлением для региона, констатировала Калюжная. Согласно долгосрочному прогнозу, в декабре дневная температура в основном будет держаться около 0 градусов, ночью опускаться до 5–7 градусов мороза, а осадки — преимущественно мокрый снег с дождем — превысят климатическую норму.

Характер всей зимы Калюжная охарактеризовала так: «Периоды относительно мягкой погоды с оттепелями будут чередоваться с короткими, но ощутимыми вторжениями холодного арктического воздуха. Наиболее нестабильными у нас являются январь и первая половина февраля. То есть ожидается погода с резкими переменами: ощутимо будут длительные влажные и теплые периоды, и будут короткие и ощутимые вторжения арктического воздуха, но они не будут такими затяжными».

Свои долгосрочные прогнозы харьковские специалисты строят не только на собственной многолетней базе наблюдений.

«Мы полагаемся не исключительно на статистические данные, а ежедневно отслеживаем оперативные спутниковые данные, используем анализ расчетов гидродинамических моделей атмосферы… Конечно, большинство информации берется из ведущих мировых прогностических центров — с помощью компьютерных технологий мы можем посмотреть эту информацию. Но мы также анализируем многолетние данные, которые хранятся у нас, которые мы формируем сами. Также просматриваем и анализируем их. И в основном мы знаем, что за последние 30 лет наблюдается глобальное потепление. То есть учитываем много факторов, которые могут влиять на долгосрочный прогноз погоды. Но в основном, конечно, это расчеты ведущих мировых прогностических центров — в частности европейского, американского», — пояснила Калюжная.

По ее словам, помимо тренда на потепление за последние 30 лет, на характер зимы влияют три глобальных фактора: океаническое явление Эль-Ниньо, состояние стратосферного полярного вихря и то, какие воздушные массы будут преобладать — влажные из Атлантики или холодные антициклонические с северо-востока. Полярный вихрь работает как своеобразный «замок», удерживающий ледяной воздух в Арктике: когда он стабилен, зима в наших широтах мягче, а когда ослабевает — арктический холод прорывается на юг.

«Если будет перенос воздушных масс из Сибири, то это будут антициклонические затяжные зимние процессы с большими холодами. А если будут процессы из Атлантики, то это будут циклонические, более влажные процессы, там будут осадки смешанного типа и более теплая погода», — пояснила она.

Именно из-за постоянных колебаний и чередования теплых и морозных волн высокого и устойчивого снежного покрова в течение зимы может не образоваться. Что касается новогодней ночи, то прогнозировать наличие или отсутствие снега синоптик еще не берется.

«Зима — капризное время года, и чтобы гарантировать снежный покров на праздник, об этом еще очень далеко говорить. Из-за того, что мы прогнозируем зиму с резкими температурными контрастами, четко сказать, будет ли на Новый год снег или его точно не будет, невозможно. Если бы установился стабильный антициклон и перед этим прошел снег, тогда мы могли бы четко сказать, что он останется и будет лежать дальше», — добавила Калюжная.

Как сообщала МГ «Объектив», 23 ноября на Харьковщине прошел сильный мокрый снег. Осадки повредили антидроновый коридор на Харьковском шоссе в Харькове. Как отчитывались дорожники, движение транспорта по области не было осложнено. 24 ноября в регионе также снежило.