Лед на ветках деревьев: чем это опасно и что можно сделать, объяснил агроном📹

Лед не обмораживает ветки, а защищает от вымерзания, объясняет доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Института растениеводства им. В.Я. Юрьева НААН Сергей Авраменко.

В своем видеоблоге на YouTube агроном с Харьковщины ответил на вопрос, который беспокоит сейчас многих садоводов в Украине: погибнут ли деревья, уже несколько дней стоящие обледеневшими.

«Многие садоводы переживают, ведь там и плодовые почки во льду оказались, что теперь они, пожалуй, вымерзнут. Но меньше всего в такой период нужно бояться как раз вымерзания. Ведь даже многие садоводы применяют такие опрыскивания перед весенними заморозками специально, чтобы образовалась защитная капсула на растениях, которая наоборот предостерегает от замерзания. И наличие такого льда на ветвях растений совсем не означает, что там плодовые почки или вегетативные почки померзнут. Напротив: не померзнут, они будут более защищены от сильных морозов вот именно в таком состоянии», — пояснил Авраменко.

В 20-градусный мороз, по его словам, веткам гораздо безопаснее быть покрытыми льдом. Однако, кроме хороших новостей, у агронома есть и плохие.

Видео: Сергей Авраменко/YouTube

Если лед продержится долго — от пяти суток и больше, почки начнут «задыхаться».

«Критическим периодом является две недели. Если две недели будет так вот лед сохраняться на растениях, то тогда примерно 60-70% генеративных почек могут погибнуть из-за удушья. Подчеркиваю: не из-за вымерзания», — подчеркнул доктор наук.

Еще одна опасность — дополнительный вес может ломать ветки, особенно, если поднимется сильный ветер.

«Дело в том, что наличие такого льда увеличивает вес этих ветвей в три-четыре раза, иногда и в пять раз. Зависит от толщины льда. И ветви очень часто обламываются и падают. Для того чтобы они не упали, применяют шпалеры, к которым подвязывают, подпорки ставят под деревья», — посоветовал Авраменко.

А вот пытаться самостоятельно оборвать лед с ветвей не стоит. Так вы только дополнительно навредите дереву.

«Ведь тогда трескается кора, ломаются ветки, микротрещин много появляется. И пользы минимум, а вот вреда вы таким образом наносите дереву много», — объяснил агроном.

Он отметил, что некоторые садоводы пытаются бороться со льдом на ветвях, опрыскивая их подогретым спиртом.

«Это пока непроверенные данные, и нет достоверной информации, не приведет ли это к еще большему вреду для растений. Поэтому такой способ существует, но стоит ли его применять, я вам ничего не могу сказать. Единственное, что могу сказать – ставьте подпорки, подпирайте ветки. Ели не на шпалерах у вас сады находятся, то таким образом вы можете уберечь свои деревья. Ну и будем ждать потепления, надеемся, что все будет хорошо», — подытожил Сергей Авраменко.