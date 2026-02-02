Лід на гілках дерев: чим це небезпечно і що можна зробити, пояснив агроном 📹

Лід не обморожує гілки, а захищає від вимерзання, пояснює доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН Сергій Авраменко.

У своєму відеоблозі на ютубі агроном із Харківщини відповів на запитання, яке турбує зараз багатьох садівників в Україні: чи загинуть дерева, які вже кілька днів вкрити ожеледдю.

“Багато садівників переживають, адже ж там і плодові бруньки в кризі опинилися, що тепер вони, мабуть, вимерзнуть. Але найменше, чого треба боятися в такий період, – це якраз вимерзання. Адже навіть багато садівників застосовують такі оприскування перед весняними приморозками спеціально, щоб утворилася така захисна капсула на рослинах, яка навпаки застерігає від замерзання. І наявність такої криги на гілках рослин зовсім не означає, що там плодові бруньки чи вегетативні бруньки померзнуть. Навпаки: не померзнуть, вони будуть більш захищеними від сильних морозів от саме в такому стані”, – пояснив Авраменко.

У 20-градусний мороз, за ​​його словами, гілкам набагато безпечніше бути вкритими льодом. Проте, крім хороших новин, агроном має і погані.

Відео: Сергій Авраменко/ютуб

Якщо крига протримається довго – від п’яти діб і більше, бруньки почнуть “задихатися”.

“Критичним періодом є два тижні. Якщо два тижні буде отак от крига зберігатися на рослинах, то тоді приблизно 60-70% генеративних бруньок можуть загинути через задуху. Наголошую: не через вимерзання”, – підкреслив доктор наук.

Ще одна небезпека – додаткова вага може ламати гілки, особливо якщо підніметься сильний вітер.

“Річ у тому, що наявність такої криги збільшує вагу оцих гілок у три-чотири рази, інколи й у п’ять разів. Залежить від товщини цієї криги. І гілки дуже часто обламуються й опадають. Щоб вони не впали, щоб вони не відчахнулися від дерев, застосовують шпалери, до яких підв’язують, підпірки ставлять під дерева”, – порадив Авраменко.

А ось намагатися самостійно обірвати лід із гілок не варто. Так ви лише додатково нашкодите дереву.

“Адже тоді тріскається кора, ламаються гілки, мікротріщин багато з’являється. І користі мінімум, а от шкоди ви таким чином завдаєте дереву багато“, – пояснив агроном.

Він зазначив, що деякі садівники намагаються боротися з льодом на гілках, обприскуючи їх підігрітим спиртом.

“Це поки що не перевірені дані та немає перевіреної інформації, чи це не призведе до ще більшої шкоди для рослин. Тому такий спосіб існує, але чи варто його застосовувати, я вам не можу нічого сказати. Те, що єдине, що можу сказати – ставте підпірки, підпирайте гілки, якщо сади у вас не на шпалері знаходяться, то таким чином ви можете уберегти свої дерева. Ну і будемо чекати потепління, сподіваємося, що все буде добре“, – підсумував Сергій Авраменко.