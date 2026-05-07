Вдруге за ранок Харків під атакою РФ: почалася пожежа, є постраждалі

Вибух у Харкові пролунав близько 10:35. Як виявилося, РФ вдарила по Новобаварському району.

Доповнено об 11:02. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляє, що внаслідок атаки 70-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес. Горить приватний будинок, а внаслідок ще одного удару по Новобаварському району спалахнув кіоск. Тим часом Терехов пише, що кількість постраждалих зросла до двох.

Доповнено о 10:50. “За уточненою інформацією, пошкоджено близько восьми приватних будинків, автомобіль та торгівельний павільйон”, – передає Терехов.

Мер Ігор Терехов уточнив: ворог атакував місто безпілотником.

“На місці влучання пожежа, є постраждалі, їхня кількість і стан уточнюється“, – написав міський голова.

