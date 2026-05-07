Ще один фонтан готуються запустити в Харкові – випробування пройшли успішно
У пресслужбі мерії розповіли, що у парку Перемоги на Салтівці провели гідравлічні випробування фонтану.
“Фахівці СКП «Харківзеленбуд» перевірили стан чаші водограю після зими та протестували роботу обладнання. Вже найближчими днями фонтан запрацює на повну потужність”, – пообіцяли у мерії.
Нагадаємо, раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що 1 травня в Олександрівському сквері, розташованому на ХТЗ, запустили фонтан. 6 травня на бульварі Юр’єва у Немишлянському районі включили ще один фонтан – обладнання тестували протягом тижня. Харків продовжують готувати до тепла. Зокрема, у місті висаджують дерева. Про роботи у двох локаціях поруч із водоймами повідомили комунальники та пресслужба мерії. На Лопанській набережній озеленюють сквер. Зокрема, біля флагштока висадили п’ять дорослих лип, а навпроти – кущі калини. В Основ’янському лугопарку також з’явилися липи: висадили перші десять дерев із запланованої майбутньої алеї.
Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2026 в 10:29;