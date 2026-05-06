Ще один фонтан запрацював у Харкові: де саме
На бульварі Юр’єва комунальники увімкнули 6 травня фонтан, повідомляє Харківська міська рада.
Комунальники та фахівці СКП «Харківзеленбуд» тестували електронне обладнання, перевіряли систему водопостачання та налаштовували режим роботи водограю протягом тижня.
На черзі – запуск фонтана у парку Перемоги на Салтівці.
Нагадаємо, раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що 1 травня в Олександрівському сквері, розташованому на ХТЗ, запустили фонтан. Харків продовжують готувати до тепла. Зокрема, у місті висаджують дерева. Про роботи у двох локаціях поруч із водоймами повідомили комунальники та пресслужба мерії. На Лопанській набережній озеленюють сквер. Зокрема, біля флагштока висадили п’ять дорослих лип, а навпроти – кущі калини. В Основ’янському лугопарку також з’явилися липи: висадили перші десять дерев із запланованої майбутньої алеї.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: фонтан, Харків;
Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2026 в 17:37;