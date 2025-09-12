Live
Лікарі назвали спрей для носа, що допоможе запобігти COVID-19 – CNN

Суспільство 21:57   12.09.2025
Оксана Якушко
Азеластин не є панацеєю від COVID-19, але втричі знижує ризик заразитися коронавірусом, повідомляє CNN.

На тлі невизначеності щодо новітньої вакцини від COVID-19 нове дослідження показало, що звичайний спрей назальний допоможе запобігти інфекції.

У рандомізованому плацебо-контрольованому науковому дослідженні вивчали ефективність назального спрею азеластину у профілактиці зараження COVID-19. Результати опублікували у міжнародному журналі JAMA Internal Medicine 2 вересня. Дослідники дійшли висновку, що ймовірність розвитку COVID-19 була приблизно втричі нижчою у групі азеластину порівняно з групою плацебо.

«Назальний спрей «Азеластин», також відомий під торговими марками «Астелін» та «Астепро», — це антигістамінний препарат, який застосовується для полегшення симптомів алергії, включаючи закладеність носа, нежить, свербіж та чхання. Препарат схвалений як на лікування сезонного, і цілорічного алергічного риніту. Провокуючими факторами захворювання є пилові кліщі, шерсть свійських тварин та пліснява», – пояснила CNN доктор Леана Вень, лікар швидкої допомоги та доцент клінічної практики Університету Джорджа Вашингтона.

Як повідомляє МГ «Об’єктив», в Україні цей препарат доступний у формі дженериків. Ціна на спрей із цією речовиною варіюється від 180 до 400 грн.

На початку пандемії вчені вивчали, чи можна використовувати препарати, що вже є на ринку, для боротьби з COVID-19. Азеластин показав перспективні результати в деяких лабораторних дослідженнях.

В одному дослідженні виявили, що азеластин може зв’язуватися з рецептором, який коронавірус використовує для доступу до клітин людини. В іншому – цей антигістамінний препарат знижує рівень вірусу в тканинах носа. У третьому дослідженні виявили, що препарат може мати більш широку противірусну дію проти інших респіраторних вірусів, включаючи вірус грипу.

Читайте також: Чутки про ядерну загрозу: до харків’ян звернулись офіційно

Автор: Оксана Якушко
