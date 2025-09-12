Лікарі назвали спрей для носа, що допоможе запобігти COVID-19 – CNN
Азеластин не є панацеєю від COVID-19, але втричі знижує ризик заразитися коронавірусом, повідомляє CNN.
На тлі невизначеності щодо новітньої вакцини від COVID-19 нове дослідження показало, що звичайний спрей назальний допоможе запобігти інфекції.
У рандомізованому плацебо-контрольованому науковому дослідженні вивчали ефективність назального спрею азеластину у профілактиці зараження COVID-19. Результати опублікували у міжнародному журналі JAMA Internal Medicine 2 вересня. Дослідники дійшли висновку, що ймовірність розвитку COVID-19 була приблизно втричі нижчою у групі азеластину порівняно з групою плацебо.
«Назальний спрей «Азеластин», також відомий під торговими марками «Астелін» та «Астепро», — це антигістамінний препарат, який застосовується для полегшення симптомів алергії, включаючи закладеність носа, нежить, свербіж та чхання. Препарат схвалений як на лікування сезонного, і цілорічного алергічного риніту. Провокуючими факторами захворювання є пилові кліщі, шерсть свійських тварин та пліснява», – пояснила CNN доктор Леана Вень, лікар швидкої допомоги та доцент клінічної практики Університету Джорджа Вашингтона.
Як повідомляє МГ «Об’єктив», в Україні цей препарат доступний у формі дженериків. Ціна на спрей із цією речовиною варіюється від 180 до 400 грн.
На початку пандемії вчені вивчали, чи можна використовувати препарати, що вже є на ринку, для боротьби з COVID-19. Азеластин показав перспективні результати в деяких лабораторних дослідженнях.
В одному дослідженні виявили, що азеластин може зв’язуватися з рецептором, який коронавірус використовує для доступу до клітин людини. В іншому – цей антигістамінний препарат знижує рівень вірусу в тканинах носа. У третьому дослідженні виявили, що препарат може мати більш широку противірусну дію проти інших респіраторних вірусів, включаючи вірус грипу.
Читайте також: Чутки про ядерну загрозу: до харків’ян звернулись офіційно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство; Теги: covid-19, болезнь, капли в нос, ковід, лекарство, спрей для носа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Лікарі назвали спрей для носа, що допоможе запобігти COVID-19 – CNN»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2025 в 21:57;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Азеластин не є панацеєю від COVID-19, але втричі знижує ризик заразитися коронавірусом, повідомляє CNN.".