COVID набирає обертів: скільки людей захворіло на Харківщині за тиждень

Суспільство 14:22   08.09.2025
Вікторія Яковенко
COVID набирає обертів: скільки людей захворіло на Харківщині за тиждень Фото: ThomasxImo/photothek.netx

На ГРВІ за тиждень з 1 по 7 вересня на Харківщині захворіли 2458 людей, з них 641 – на COVID-19. Порівняно з минулим тижнем показники захворюваності зросли на 32,6% (на коронавірус – на 60,6%).

У Харківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що у порівнянні з минулим тижнем зросла і кількість шпиталізованих із COVID – у лікарні доставили 196 людей.

«За даними вірусологічного моніторингу обстежено 354 хворих, позитивні результати виявлено у 52 осіб, з них у 47 (90,4%) осіб виявлено вірус SARS-CoV-2, що свідчить про активність циркуляції збудника», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 25 по 31 серпня в Харкові та області захворіли 1853 людини, з них 399 – на COVID-19.

Читайте також: Батьки виїхали: чому дитина, яку поранила РФ, залишалась у Куп’янську

Автор: Вікторія Яковенко
