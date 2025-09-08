COVID набирает обороты: сколько людей заболели на Харьковщине за неделю
Фото: ThomasxImo/photothek.netx
ОРВИ за неделю с 1 по 7 сентября в Харьковской области заболели 2458 человек, из них 641 — на COVID-19. По сравнению с прошлой неделей показатели заболеваемости выросли на 32,6% (коронавирусом – на 60,6%).
В Харьковском областном центре контроля и профилактики болезней сообщили, что по сравнению с прошлой неделей выросло и количество госпитализированных с COVID – в больницу доставили 196 человек.
«По данным вирусологического мониторинга обследовано 354 больных, положительные результаты выявлены у 52 человек, из них у 47 (90,4%) обнаружен вирус SARS-CoV-2, что свидетельствует об активности циркуляции возбудителя», — говорится в сообщении.
Напомним, с 25 по 31 августа в Харькове и области заболели 1853 человека, из них 399 – COVID-19.
