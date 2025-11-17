Сегодня 17 ноября 2025: какой праздник и день в истории

17 ноября – День студента. В этот день в 2019 году в Китае обнаружили первого инфицированного COVID-19. В 1989-м со студенческой демонстрации началась «Бархатная революция» в Чехословакии. В 1973-м военная хунта подавила восстание студентов Политехнического университета в Афинах. В 1939-м нацисты казнили лидеров студенческого протеста в Праге, штурмовали и закрыли местные вузы. В 1921-м произошло последнее сражение Второго Зимнего похода. В 1869-м открыли для судоходства Суэцкий канал. В 1855-м первый европеец увидел водопад Виктория. В 1804-м основали Харьковский университет. В 1663-м гетман Украины Иван Брюховецкий подписал «Батуринские статьи» с Московией.

Праздники и памятные даты 17 ноября

17 ноября – Международный день студентов и День студента в Украине.

В мире – Всемирный день преждевременно рожденного ребенка и День действий против рака шейки матки.

17 ноября в истории

17 ноября 1663 года гетман Украины Иван Брюховецкий вынужден был заключить так называемые «Батуринские статьи» с Московией. Подробнее.

17 ноября 1804 года основали Харьковский университет (сейчас – ХНУ имени В.Н. Каразина). Подробнее.

17 ноября 1855 года исследователь Африки Давид Ливингстон первым из европейцев увидел 108-метровый водопад на реке Замбези и дал ему имя в честь королевы Виктории. Подробнее.

17 ноября 1869 года открыли для судоходства Суэцкий канал. Подробнее.

17 ноября 1921 года состоялся бой под Малыми Миньками, который завершился разгромом Волынской группы армии УНР во главе с Юрием Тютюнником. Подробнее.

17 ноября 1939 года нацисты казнили лидеров студенческого протеста в Праге, штурмовали и закрыли местные вузы. Подробнее.

17 ноября 1973 года военная хунта Греции подавила восстание студентов Политехнического университета в Афинах. Подробнее.

17 ноября 1989 года с разгона студенческой демонстрации в Праге началась так называемая «Бархатная революция», свергшая коммунистическую власть в Чехословакии. Подробнее.

17 ноября 2019 года в Китае обнаружили первого инфицированного COVID-19. Эта дата стала известна позже, ведь изначально китайское правительство пыталось скрыть появление нового вируса. Информацию о нем официально обнародовали через несколько недель, когда угроза уже стала очевидной. Дату выявления первого больного более чем за полгода сообщило китайское издание «South China Morning Post».

«Китайские власти идентифицировали по меньшей мере 266 человек, инфицированных в прошлом году, все из которых в определенный момент находились под контролем. Некоторые из случаев, вероятно, были датированы задним числом после того, как органы здравоохранения протестировали образцы, взятые у подозреваемых пациентов», — писало тогда издание.

По его информации вероятный первый больной COVID-19 – это 55-летний житель провинции Хубэй. В течение примерно месяца после 17 ноября подтвердили до пяти новых случаев, а к 20 декабря 2019 года их было уже 60.

«Китайское правительство подверглось широкой критике за попытки скрыть вспышку в первые недели, в частности за репрессии против врачей, пытавшихся предупредить коллег о новом вирусе, похожем на SARS, появлявшемся в городе Ухань провинции Хубэй», — прокомментировало британское издание «The Guardian».

Вирус быстро распространялся. Уже в начале 2020 года ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения и признала пандемию. Первый случай в Украине зарегистрировали 3 марта 2020 года.

Чрезвычайная ситуация из-за COVID-19, по оценке ВОЗ, в мире продолжалась до мая 2023 года. По состоянию на 15 октября 2025-го количество подтвержденных смертей от этого вируса и вызванных им осложнений – более 7,1 млн, сообщает Our World in Data.

Несмотря на то, что пандемии COVID-19 уже нет, пациентам во всем мире этот диагноз ставят ежедневно. В том числе болеют и жители Харьковщины. По данным Харьковского областного центра контроля и профилактики болезней по состоянию на 10 ноября 2025 года с начала эпидсезона (с 29.09.2025) в области заболело COVID-19 свыше полутора тысяч человек (это более на 67,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года).

Церковный праздник 17 ноября

17 ноября чтят память святителя Григория, чудотворца, епископа Неокесарийского. Подробнее.

Народные приметы

Если 17 ноября идет снег, зима будет снежной.

Если вороны каркают, то будет дождь.

Что нельзя делать 17 ноября

Нельзя ходить в грязной одежде.

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу.