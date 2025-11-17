Сьогодні 17 листопада 2025: яке свято та день в історії

17 листопада – День студента. У цей день 2019 року в Китаї виявили першого інфікованого COVID-19. У 1989-му зі студентської демонстрації розпочалася “Оксамитова революція” в Чехословаччині. У 1973-му військова хунта придушила повстання студентів Політехнічного університету в Афінах. У 1939-му нацисти стратили лідерів студентського протесту в Празі, штурмували та закрили місцеві виші. У 1921-му сталася остання битва Другого Зимового походу. У 1869-му відкрили для судноплавства Суецький канал. У 1855-му перший європеєць побачив водоспад Вікторія. У 1804-му заснували Харківський університет. У 1663-му гетьман України Іван Брюховецький уклав Батуринські статті з Московією

Свята та пам’ятні дати 17 листопада

17 листопада – Міжнародний день студентів і День студента в Україні.

У світі – Всесвітній день передчасно народженої дитини та День дій проти раку шийки матки.

17 листопада в історії

17 листопада 1663 року гетьман України Іван Брюховецький змушений був укласти так звані “Батуринські статті” з Московією. Докладніше.

17 листопада 1804 року заснували Харківський університет (зараз – ХНУ імені В.Н. Каразіна). Докладніше.

17 листопада 1855 року дослідник Африки Девід Лівінгстон першим із європейців побачив 108-метровий водоспад на річці Замбезі та дав йому ім’я на честь королеви Вікторії. Докладніше.

17 листопада 1869 року відкрили для судноплавства Суецький канал. Докладніше.

17 листопада 1921 року відбувся бій під Малими Міньками, який завершився розгромом Волинської групи армії УНР на чолі з Юрієм Тютюнником. Докладніше.

17 листопада 1939 року нацисти стратили лідерів студентського протесту в Празі, штурмували та закрили місцеві виші. Докладніше.

17 листопада 1973 року військова хунта Греції придушила повстання студентів Політехнічного університету в Афінах. Докладніше.

17 листопада 1989 року з розгону студентської демонстрації в Празі почалася так звана “Оксамитова революція”, яка повалила комуністичну владу в Чехословаччині. Докладніше.

17 листопада 2019 року в Китаї виявили першого інфікованого COVID-19. Ця дата стала відомою пізніше, адже спочатку китайський уряд намагався приховати появу нового вірусу. Інформацію про нього офіційно оприлюднили за кілька тижнів, коли загроза вже стала очевидною. Дату виявлення першого хворого за пів року повідомило китайське видання “South China Morning Post”.

“Китайська влада ідентифікувала щонайменше 266 осіб, інфікованих минулого року, всі з яких у певний момент перебували під контролем. Деякі з випадків, ймовірно, були датовані заднім числом після того, як органи охорони здоров’я протестували зразки, взяті у підозрюваних пацієнтів”, – писало тоді видання.

За його інформацією, ймовірний перший хворий на COVID-19 – це 55-річний житель провінції Хубей. Протягом приблизно місяця після 17 листопада підтвердили до п’яти нових випадків, а до 20 грудня 2019 їх було вже 60.

“Китайський уряд зазнав широкої критики за спроби приховати спалах у перші тижні, зокрема за репресії проти лікарів, які намагалися попередити колег про новий вірус, схожий на SARS, що з’являвся в місті Ухань провінції Хубей”, – прокоментувало британське видання “The Guardian”.

Вірус швидко поширювався. Уже на початку 2020 року ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров’я та визнала пандемію. Перший випадок в Україні зареєстрували 3 березня 2020 року.

Надзвичайна ситуація через COVID-19, за оцінкою ВООЗ, у світі тривала до травня 2023 року. Станом на 15 жовтня 2025-го кількість підтверджених смертей від цього вірусу та спричинених ним ускладнень – понад 7,1 млн, повідомляє Our World in Data.

Попри те, що пандемії COVID-19 уже немає, пацієнтам по всьому світу цей діагноз ставлять щодня. У тому числі хворіють і мешканці Харківщини. За даними Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб станом на 10 листопада 2025 року з початку епідсезону (з 29.09.2025) в області захворіло COVID-19 понад півтори тисячі осіб (це більше на 67,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року).

Церковне свято 17 листопада

17 листопада вшановують пам’ять святителя Григорiя, чудотворця, єпископа Неокесарiйського. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 17 листопада йде сніг, то зима буде сніжною.

Якщо ворони каркають, буде дощ.

Що не можна робити 17 листопада

Не можна ходити в брудному одязі.

Не можна вирушати в далеку дорогу.