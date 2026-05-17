Нічні “прильоти” у Харкові: Терехов про наслідки
Російські “шахеди” вночі з 16 на 17 травня атакували Харків. “Прильоти” – в кількох районах міста.
У Салтівському районі БпЛА вдарив біля багатоповерхівок, поінформував мер Харкова.
“Внаслідок влучання ворожого “шахеда” сталося загоряння семи автомобілів. Ще близько десяти автівок отримали пошкодження. У навколишніх багатоповерхових будинках вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон. Також зазнала пошкоджень електромережа вуличного освітлення“, – уточнив Терехов.
У Київському районі впали уламки збитого дрона. У Холодногірському виникла пожежа, внаслідок падіння уламків вибиті вікна у багатоповерховому будинку. Також “приліт” був у Основ’янському районі. Уже під ранок – у Шевченківському. Інформації щодо постраждалих не надходило.
“Дякуємо силам ППО, які цієї ночі знищили значну частину ворожих БпЛА, що летіли на Харків”, – наголосив мер.
Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2026 в 07:09;