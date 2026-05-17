Live

Нічні “прильоти” у Харкові: Терехов про наслідки

Події 07:09   17.05.2026
Оксана Горун
Нічні “прильоти” у Харкові: Терехов про наслідки Фото: Anton Petrus

Російські “шахеди” вночі з 16 на 17 травня атакували Харків. “Прильоти” – в кількох районах міста.

У Салтівському районі БпЛА вдарив біля багатоповерхівок, поінформував мер Харкова.

Внаслідок влучання ворожого “шахеда” сталося загоряння семи автомобілів. Ще близько десяти автівок отримали пошкодження. У навколишніх багатоповерхових будинках вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон. Також зазнала пошкоджень електромережа вуличного освітлення“, – уточнив Терехов.

У Київському районі впали уламки збитого дрона. У Холодногірському виникла пожежа, внаслідок падіння уламків вибиті вікна у багатоповерховому будинку. Також “приліт” був у Основ’янському районі. Уже під ранок – у Шевченківському. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Читайте також: Чому Путін хапається за ядерну палицю після провалу в Куп’янську? Огляд

“Дякуємо силам ППО, які цієї ночі знищили значну частину ворожих БпЛА, що летіли на Харків”, – наголосив мер.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Новини Харкова – головне за 17 травня: як минула ніч
Новини Харкова – головне за 17 травня: як минула ніч
17.05.2026, 07:32
Сьогодні 17 травня 2026: який день в історії
Сьогодні 17 травня 2026: який день в історії
17.05.2026, 06:00
У неділю в Харкові та області розгуляється стихія: прогноз погоди на 17 травня
У неділю в Харкові та області розгуляється стихія: прогноз погоди на 17 травня
16.05.2026, 19:07
Нічні “прильоти” у Харкові: Терехов про наслідки
Нічні “прильоти” у Харкові: Терехов про наслідки
17.05.2026, 07:09
Чому Путін хапається за ядерну дубинку після провалу в Куп’янську? Огляд
Чому Путін хапається за ядерну дубинку після провалу в Куп’янську? Огляд
16.05.2026, 20:25
На директора ферми на Харківщині завели кримінальну справу за гній
На директора ферми на Харківщині завели кримінальну справу за гній
16.05.2026, 21:05

Новини за темою:

16.05.2026
Харків закладає енергообладнання? Заява мерії щодо кредитів для КП
16.05.2026
“Взагалі ніч була дуже важкою” — Терехов про атаку БпЛА (відео)
16.05.2026
Нічний терор Харкова продовжився вранці – влучання БпЛА біля метро “Наукова”
15.05.2026
Харків атакували БпЛА: «прильоти» – у двох районах, є постраждалий
14.05.2026
Терехов звільнив свого заступника і водночас директора департаменту


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Нічні “прильоти” у Харкові: Терехов про наслідки», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2026 в 07:09;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські “шахеди” вночі з 16 на 17 травня атакували Харків. “Прильоти” – в кількох районах міста".