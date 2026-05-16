На директора ферми на Харківщині завели кримінальну справу за гній

Суспільство 21:05   16.05.2026
Олена Нагорна
Керівнику підприємства у Куп’янському районі Харківської області, яке розводить велику рогату худобу, повідомили про підозру у забрудненні земель (ч. 1 ст. 239 ККУ).

Протягом двох років, з жовтня 2022 року до вересня 2024 року, голова ПрАТ ігнорував порядок поводження з побічними продуктами тваринного походження. Замість того щоб направляти відходи на перероблення чи оброблення, гній викидали просто на відкритий ґрунт поблизу товариства, повідомили в обласній прокуратурі.

Загалом забруднено понад 7300 квадратних метрів на трьох ділянках, що перебувають у користуванні підприємства.

Згідно з висновками Державної екологічної інспекції та результатами комплексної судової інженерно-екологічної та економічної експертиз, на вказаній території зафіксовано значне перевищення вмісту амонію та нітратів. Це призвело до псування земель та створення локальної небезпеки для довкілля.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, головній інженерці хімічного підприємства у Чугуївському районі Харківщини повідомили про підозру у забрудненні земель (ч. 1 ст. 239 ККУ). Через витоки з технологічного обладнання в ґрунт потрапили небезпечні речовини — амоній, нітрати, фосфор — зі значним перевищенням норм.

Автор: Олена Нагорна
