На директора ферми на Харківщині завели кримінальну справу за гній

Керівнику підприємства у Куп’янському районі Харківської області, яке розводить велику рогату худобу, повідомили про підозру у забрудненні земель (ч. 1 ст. 239 ККУ).

Протягом двох років, з жовтня 2022 року до вересня 2024 року, голова ПрАТ ігнорував порядок поводження з побічними продуктами тваринного походження. Замість того щоб направляти відходи на перероблення чи оброблення, гній викидали просто на відкритий ґрунт поблизу товариства, повідомили в обласній прокуратурі.

Загалом забруднено понад 7300 квадратних метрів на трьох ділянках, що перебувають у користуванні підприємства.

Згідно з висновками Державної екологічної інспекції та результатами комплексної судової інженерно-екологічної та економічної експертиз, на вказаній території зафіксовано значне перевищення вмісту амонію та нітратів. Це призвело до псування земель та створення локальної небезпеки для довкілля.

