На директора фермы на Харьковщине завели уголовное дело за навоз

Общество 21:05   16.05.2026
Елена Нагорная
Руководителю предприятия в Купянском районе Харьковской области, которое разводит крупный рогатый скот, сообщили о подозрении в загрязнении земель (ч. 1 ст. 239 УКУ).

В течение двух лет, с октября 2022 года по сентябрь 2024 года, глава ЧАО игнорировал порядок обращения с побочными продуктами животного происхождения. Вместо того чтобы направлять отходы на переработку, навоз выбрасывали на открытый грунт возле предприятия, сообщили в областной прокуратуре.

Всего загрязнено более 7300 квадратных метров на трех участках, находящихся в пользовании предприятия.

Согласно выводам Государственной экологической инспекции и результатам комплексной судебной инженерно-экологической и экономической экспертиз, на этой территории зафиксировано значительное превышение содержания аммония и нитратов. Это привело к порче земель и созданию локальной опасности для окружающей среды.

Как сообщала МГ «Объектив», главному инженеру химического предприятия в Чугуевском районе Харьковщины сообщили о подозрении в загрязнении земель (ч. 1 ст. 239 УКУ). Из-за утечек из технологического оборудования в почву попали опасные вещества — аммоний, нитраты, фосфор — со значительным превышением норм.

