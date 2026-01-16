Нечистое дело: кого подозревают в масштабном загрязнении земель в Харькове

В Харькове правоохранители расследуют факт загрязнения земель в промышленной зоне Индустриального района, которое произошло из-за аварийного состояния канализационных сетей одного из предприятий.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в течение 2024 года на участках неоднократно фиксировались утечки отходов непосредственно на открытую почву.

«Сети находились в использовании ООО. Руководитель предприятия не обеспечила надлежащее содержание канализационных сооружений и трубопроводов и не принимала меры по предотвращению аварий, в результате чего канализационные стоки выходили на поверхность земли», — отметили правоохранители.

В прокуратуре говорят: первый факт зафиксировали в июле 2024 года вблизи улицы Роганской. В октябре – повторные излияния отходов со специфическим запахом на нескольких земельных участках, в том числе в лесополосах.

<br />

К проверкам привлекли специалистов экоинспекции, отобравших образцы почвы для лабораторных исследований. Результаты показали превышение концентраций вредных веществ, включая соединения азота, фосфора, сульфатов и хлоридов, а также органических веществ.

«В общем загрязнение зафиксировано на 16 земельных участках, а площадь пораженных земель превышает 4 гектара. Сумма ущерба государству — более 400 тысяч гривен», — рассказали в прокуратуре.

Руководителю ООО вручили подозрение в загрязнении земель (ч. 1 ст. 239 УКУ), добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Санкция статьи предусматривает штраф от одной до четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.