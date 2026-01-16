Нечиста справа: кого підозрюють у масштабному забрудненні земель у Харкові

У Харкові правоохоронці розслідують факт забруднення земель у промисловій зоні Індустріального району, що сталося через аварійний стан каналізаційних мереж одного з підприємств.

За даними Харківської обласної прокуратури, протягом 2024 року на ділянках неодноразово фіксували виливи відходів безпосередньо на відкритий ґрунт.

«Мережі перебували у користуванні ТОВ. Керівниця підприємства не забезпечила належне утримання каналізаційних споруд і трубопроводів та не вживала заходів для запобігання аваріям, унаслідок чого каналізаційні стоки виходили на поверхню землі», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі кажуть: перший факт зафіксували у липні 2024 року поблизу вулиці Роганської. У жовтні – повторні виливи відходів зі специфічним запахом на кількох земельних ділянках, у тому числі в лісосмугах.

До перевірок залучили фахівців екоінспекції, які відібрали зразки ґрунту для лабораторних досліджень. Результати показали перевищення концентрацій шкідливих речовин, зокрема сполук азоту, фосфору, сульфатів і хлоридів, а також органічних речовин.

«Загалом забруднення зафіксовано на 16 земельних ділянках, а площа уражених земель перевищує 4 гектари. Сума збитків державі — понад 400 тисяч гривень», – розповіли в прокуратурі.

Керівниці ТОВ вручили підозру в забрудненні земель (ч. 1 ст. 239 ККУ), додали в ГУ Нацполіції в Харківській області. Санкція статті передбачає штраф від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.