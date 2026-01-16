Live

Нечиста справа: кого підозрюють у масштабному забрудненні земель у Харкові

Суспільство 14:22   16.01.2026
Вікторія Яковенко
Нечиста справа: кого підозрюють у масштабному забрудненні земель у Харкові

У Харкові правоохоронці розслідують факт забруднення земель у промисловій зоні Індустріального району, що сталося через аварійний стан каналізаційних мереж одного з підприємств.

За даними Харківської обласної прокуратури, протягом 2024 року на ділянках неодноразово фіксували виливи відходів безпосередньо на відкритий ґрунт.

«Мережі перебували у користуванні ТОВ. Керівниця підприємства не забезпечила належне утримання каналізаційних споруд і трубопроводів та не вживала заходів для запобігання аваріям, унаслідок чого каналізаційні стоки виходили на поверхню землі», – зазначили правоохоронці.

У прокуратурі кажуть: перший факт зафіксували у липні 2024 року поблизу вулиці Роганської. У жовтні – повторні виливи відходів зі специфічним запахом на кількох земельних ділянках, у тому числі в лісосмугах.

До перевірок залучили фахівців екоінспекції, які відібрали зразки ґрунту для лабораторних досліджень. Результати показали перевищення концентрацій шкідливих речовин, зокрема сполук азоту, фосфору, сульфатів і хлоридів, а також органічних речовин.

«Загалом забруднення зафіксовано на 16 земельних ділянках, а площа уражених земель перевищує 4 гектари. Сума збитків державі — понад 400 тисяч гривень», – розповіли в прокуратурі.

Керівниці ТОВ вручили підозру в забрудненні земель (ч. 1 ст. 239 ККУ), додали в ГУ Нацполіції в Харківській області. Санкція статті передбачає штраф від однієї до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

загрязнение на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
загрязнение на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
загрязнение на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура
загрязнение на Харьковщине
Фото: Харківська обласна прокуратура

Автор: Вікторія Яковенко

Автор: Вікторія Яковенко
