Новини Харкова — головне за 13 травня: два “прильоти” в місті

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об'єктив».

08:10

На півночі було складніше – як минула доба на Харківщині

Протягом минулої доби на Харківщині було дев’ять бойових зіткнень, передає Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували вісім разів у районі Стариці, Круглого та у бік Колодязного, Радьківки, Лимана та Нововасилівки. На Куп’янському – СОУ відбили один штурм ворога поблизу Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 – із реактивних систем залпового вогню”, – написали в Генштабі.

07:14

Два райони Харкова атакував уночі ворог – які наслідки

Ворог ударив по Харкову вночі 13 травня близько 03:05. Міський голова Ігор Терехов поінформував: “прилетіло” по Шевченківському і Холодногірському районах Харкова.

“За уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру, у Шевченківському районі уламки ворожого дрона впали на дорогу – без постраждалих”, – написав Терехов.

У Холодногірському районі ворожий удар прийшовся по об’єкту інфраструктури. На місці влучення почалася пожежа. У цьому випадку також інформації щодо постраждалих немає, додав міський голова.

