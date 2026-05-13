Новини Харкова — головне за 13 травня: два “прильоти” в місті
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:10
На півночі було складніше – як минула доба на Харківщині
Протягом минулої доби на Харківщині було дев’ять бойових зіткнень, передає Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували вісім разів у районі Стариці, Круглого та у бік Колодязного, Радьківки, Лимана та Нововасилівки. На Куп’янському – СОУ відбили один штурм ворога поблизу Новоплатонівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 210 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 111 авіаційних ударів, скинувши 314 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8923 дрони-камікадзе та здійснив 3353 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 148 – із реактивних систем залпового вогню”, – написали в Генштабі.
07:14
Два райони Харкова атакував уночі ворог – які наслідки
Ворог ударив по Харкову вночі 13 травня близько 03:05. Міський голова Ігор Терехов поінформував: “прилетіло” по Шевченківському і Холодногірському районах Харкова.
“За уточненою інформацією нашого Ситуаційного центру, у Шевченківському районі уламки ворожого дрона впали на дорогу – без постраждалих”, – написав Терехов.
У Холодногірському районі ворожий удар прийшовся по об’єкту інфраструктури. На місці влучення почалася пожежа. У цьому випадку також інформації щодо постраждалих немає, додав міський голова.
Дата публікації матеріалу: 13 Травня 2026 в 08:10;