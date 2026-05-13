Live

Новости Харькова — главное за 13 мая: два «прилета» в городе

Общество 07:14   13.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 13 мая: два «прилета» в городе

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:14

Два района Харькова атаковал ночью враг – какие последствия

Враг ударил по Харькову ночью 13 мая около 03:05. Городской голова Игорь Терехов проинформировал: «прилетело» по Шевченковскому и Холодногорскому районам Харькова.

«По уточненной информации нашего Ситуационного центра, в Шевченковском районе обломки вражеского дрона упали на дорогу — без пострадавших», – написал Терехов.

В Холодногорском районе вражеский удар пришелся по объекту инфраструктуры. На месте попадания начался пожар. В этом случае также информации о пострадавших нет, добавил городской голова.

Читайте также: Сегодня 13 мая 2026: какой праздник и день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Водители общественного транспорта в Харькове массово проходят тренинги (видео)
Водители общественного транспорта в Харькове массово проходят тренинги (видео)
12.05.2026, 20:52
Три троллейбуса изменят маршруты в Харькове в среду
Три троллейбуса изменят маршруты в Харькове в среду
12.05.2026, 20:17
Переживший третий «прилет» дом в Харькове и сессия горсовета — итоги 12 мая
Переживший третий «прилет» дом в Харькове и сессия горсовета — итоги 12 мая
12.05.2026, 23:00
Бои у Северского Донца активизировались: есть ли угроза для Старого Салтова 📹
Бои у Северского Донца активизировались: есть ли угроза для Старого Салтова 📹
12.05.2026, 18:05
Комфортное тепло: прогноз погоды в Харькове и области на 13 мая
Комфортное тепло: прогноз погоды в Харькове и области на 13 мая
12.05.2026, 19:56
Новости Харькова — главное за 13 мая: два «прилета» в городе
Новости Харькова — главное за 13 мая: два «прилета» в городе
13.05.2026, 07:14

Новости по теме:

12.05.2026
Переживший третий «прилет» дом в Харькове и сессия горсовета — итоги 12 мая
12.05.2026
Новости Харькова — главное за 12 мая: «неизвестные подарки», кредиты для КП
11.05.2026
Подозрение Мураеву и полнедели тревог в Харькове — итоги 11 марта
11.05.2026
Новости Харькова — главное за 11 мая: «прилеты» в городе, подозрение Мураеву
10.05.2026
Новости Харькова — главное 10 мая: 8 пострадавших, бои на севере области


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное за 13 мая: два «прилета» в городе», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 13 мая 2026 в 07:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".