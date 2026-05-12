Стрельба в горсовете на Кировоградщине: есть пострадавший, что известно 📹

Сегодня, 12 мая, в помещении Светловодского городского совета в Кировоградской области раздались выстрелы. Известно об одном пострадавшем.

Информацию о стрельбе официально подтвердили в Светловодском горсовете.

«Первый заместитель городского головы Сергей Савич совершил действия с применением оружия, открыв огонь в здании исполнительного комитета, где в этот момент находились работники и граждане. Перед этим в течение дня Сергей Савич вел себя агрессивно, высказывал угрозы и нецензурную лексику в адрес секретаря Светловодского городского совета Максима Бакуменко. Часть этих действий была публично зафиксирована в прямых эфирах в социальных сетях самого Савича», – говорится в сообщении.

Один человек в результате стрельбы получил ранения — пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

В горсовете говорят: вызвали полицию и скорую. Правоохранители проводят задержания и неотложные следственные действия.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Видео: Сергей Савич