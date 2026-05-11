Взрыв в Харькове: Терехов сообщает о «прилете» в крышу многоэтажки

Попадание беспилотника зафиксировали в Харькове около 21:35 11 мая.

Как сообщил мэр Игорь Терехов, предварительно, БпЛА упал в Шевченковском районе, в месте плотной жилой застройки. На месте работают соответствующие службы.

Терехов уточнил, что беспилотник попал в крышу многоэтажного дома, повреждены окна. Информация о пострадавших не поступала.

В 21:26 в Харькове объявили воздушную тревогу, причиной была угроза БпЛА «Молния». Мониторинговые каналы предупреждали о беспилотнике над Алексеевкой.

Напомним, ранее мэр Игорь Терехов подвел итоги минувшей недели в Харькове. Мэр отметил, что было 20 российских ударов. В том числе — «прилеты» во время так называемого «перемирия». В Индустриальном районе 9 мая «Молния» попала в девятиэтажный дом. Острую реакцию на стресс получили шесть человек, среди них трое детей. 10 мая ракета попала в частный дом в Киевском районе – там был пожар, пострадавших нет. Воздушную тревогу в Харькове объявляли 71 раз за неделю. В общей сложности она длилась 85 часов – то есть половину недели.