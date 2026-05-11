Live

Взрыв в Харькове: Терехов сообщает о «прилете» в крышу многоэтажки

Происшествия 21:52   11.05.2026
Елена Нагорная
Взрыв в Харькове: Терехов сообщает о «прилете» в крышу многоэтажки

Попадание беспилотника зафиксировали в Харькове около 21:35 11 мая.

Как сообщил мэр Игорь Терехов, предварительно, БпЛА упал в Шевченковском районе, в месте плотной жилой застройки. На месте работают соответствующие службы.

Терехов уточнил, что беспилотник попал в крышу многоэтажного дома, повреждены окна. Информация о пострадавших не поступала.

В 21:26 в Харькове объявили воздушную тревогу, причиной была угроза БпЛА «Молния». Мониторинговые каналы предупреждали о беспилотнике над Алексеевкой.

Напомним, ранее мэр Игорь Терехов подвел итоги минувшей недели в Харькове. Мэр отметил, что было 20 российских ударов. В том числе — «прилеты» во время так называемого «перемирия». В Индустриальном районе 9 мая «Молния» попала в девятиэтажный дом. Острую реакцию на стресс получили шесть человек, среди них трое детей. 10 мая ракета попала в частный дом в Киевском районе – там был пожар, пострадавших нет. Воздушную тревогу в Харькове объявляли 71 раз за неделю. В общей сложности она длилась 85 часов – то есть половину недели.

Читайте также: Россияне бьют по Харькову: где зафиксировали «прилет» (дополнено)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Десять станций метро в Харькове могут стать более доступными. О чем речь?
Десять станций метро в Харькове могут стать более доступными. О чем речь?
11.05.2026, 18:24
Новости Харькова — главное 11 мая: «прилет» в городе, новое подозрение Мураеву
Новости Харькова — главное 11 мая: «прилет» в городе, новое подозрение Мураеву
11.05.2026, 18:55
Новое оружие по Харькову и ловушка для «освободителей» в Купянске – обзор
Новое оружие по Харькову и ловушка для «освободителей» в Купянске – обзор
11.05.2026, 17:32
В двух районах Харькова не будет газа во вторник — адреса
В двух районах Харькова не будет газа во вторник — адреса
11.05.2026, 17:14
Движение перекроют в центре Харькова во вторник, троллейбусы изменят маршруты
Движение перекроют в центре Харькова во вторник, троллейбусы изменят маршруты
11.05.2026, 18:46
Взрыв в Харькове: Терехов сообщает о «прилете» в крышу многоэтажки
Взрыв в Харькове: Терехов сообщает о «прилете» в крышу многоэтажки
11.05.2026, 21:52

Новости по теме:

07.05.2026
Лес загорелся на Харьковщине после атаки БпЛА: удалось спасти 5 тысяч га 📹
07.05.2026
БпЛА атаковал Новобаварский район Харькова: фото с места «прилета»
05.05.2026
Атака БпЛА на железнодорожную инфраструктуру в Харькове: пострадавшие (фото)
04.05.2026
«Ланцет» ударил по хлебному фургону на трассе Киев — Харьков – Должанский
01.05.2026
Атака на Харьков: первые минуты после удара по АЗС, как спасали мужчину 📹


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрыв в Харькове: Терехов сообщает о «прилете» в крышу многоэтажки», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 21:52;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Попадание беспилотника зафиксировали в Харькове около 21:35 11 мая.".