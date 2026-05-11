Движение перекроют в центре Харькова во вторник, троллейбусы изменят маршруты

Транспорт 18:46   11.05.2026
Елена Нагорная
Во вторник, 12 мая, с 10:00 до 12:00 будет запрещено движение транспорта в переулке Соляниковском, на участке от переулка Лопатинского до переулка Подольского. В это время изменят маршруты троллейбусы №3, №6, №49 и №59.

Причина — проведение СКП «Харьковзеленстрой» работ по санитарной обрезке деревьев, сообщили в городском совете. Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Кооперативной, Университетской, Гимназической набережной и другим.

Изменения маршрутов троллейбусов:

№3: разворотный круг «ул. Двенадцатого Апреля» — ул. Двенадцатого Апреля — пр. Александровский — пр. Байрона — пр. Аэрокосмический — ул. Вернадского — ул. Маломясницкая — пр. Аэрокосмический — пр. Байрона — пр. Александровский — пр. Индустриальный — пр. Героев Харькова — разворотный круг «ул. Двенадцатого Апреля».

№6: разворотный круг «Железнодорожная станция «Основа» — ул. Павла Тычины — ул. Деповская — ул. Южнопроектная — пр. Аэрокосмический — ул. Вернадского — ул. Маломясницкая — пр. Аэрокосмический — ул. Южнопроектная — ул. Деповская — ул. Павла Тычины — разворотный круг «Железнодорожная станция «Основа».

№49: разворотный круг «ул. Университетская» — ул. Университетская — ул. Кооперативная — пер. Подольский — ул. Вернадского — пр. Аэрокосмический — Мерефянское шоссе — Симферопольское шоссе — ул. Тернопольская — разворотный круг «ул. Кутаисская» (в обратном направлении — по своему маршруту).

№59: разворотный круг «ул. Университетская» — ул. Университетская — ул. Кооперативная — пер. Подольский — ул. Вернадского — пр. Аэрокосмический — пр. Байрона — пр. Александровский — ул. Двенадцатого Апреля — ул. Молодежная — ул. Луи Пастера — ул. 92-й бригады — ул. Роганская — железнодорожная станция «Рогань» (в обратном направлении — по своему маршруту).

Как сообщала МГ «Объектив», во вторник, 12 мая, будет временно прекращено газоснабжение в Салтовском и Слободском районах Харькова в связи с работами на системе.

  • • Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 18:46;

